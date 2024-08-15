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  3. Интересно: Фабрицио Романо влиза в EAFC 25

Интересно: Фабрицио Романо влиза в EAFC 25

  • 15 авг 2024 | 11:57
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Интересно: Фабрицио Романо влиза в EAFC 25

Трансферният експерт, превърнал се и в успешен инфлуенсър - Фабрицио Романо, ще бъде част от EAFC 25.

31-годишният спортен журналист сподели тази новина в профила си. Той ще влезе в Career Mode-а на футболния симулатор.

Снимка: Imago

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