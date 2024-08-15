Интересно: Фабрицио Романо влиза в EAFC 25

Трансферният експерт, превърнал се и в успешен инфлуенсър - Фабрицио Романо, ще бъде част от EAFC 25.

📝 𝗗𝗘𝗔𝗟 𝗗𝗢𝗡𝗘: FC 25 have signed @FabrizioRomano for Career Mode in the upcoming game. 🎮



"𝗛𝗘𝗥𝗘 𝗪𝗘 𝗚𝗢" pic.twitter.com/KxrPes2SLA — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 14, 2024

31-годишният спортен журналист сподели тази новина в профила си. Той ще влезе в Career Mode-а на футболния симулатор.

Снимка: Imago