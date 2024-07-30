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Определиха съдията за Локомотив (Пловдив) - Левски

  • 30 юли 2024 | 18:04
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Определиха съдията за Локомотив (Пловдив) - Левски

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи нарядите за предстоящите мачове от третия кръг на efbet Лига. Дербито между Локомотив (Пловдив) и Левски на "Лаута" е поверено на Никола Попов.

Радослав Гидженов ще ръководи Спартак (Варна) - ЦСКА - София, а Георги Давидов ще бъде главен арбитър на срещата между Лудогорец и Арда.

Ето всички съдийски назначения:

2 август 2024 г., петък, 19:00 ч.

ФК Хебър 1918 - ПФК Славия 1913

ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ:    Димо Стоянов Димов    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Венцислав Георгиев Митрев

СН:    Антон Симеонов Генов     

 

2 август 2024 г., петък, 21:15 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Левски

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Мартин Емилов Венев

4-ТИ:    Мартин Иванов Марков    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Георги Любомиров Минев

СН:    Венцислав Иванов Гаврилов     

 

3 август 2024 г., събота, 19:00 ч.

Спартак 1918 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Красимир Владимиров Миланов    АС2:    Иван Стоянов Копчев

4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Димитър Димитров Димитров

СН:    Ахмед Яшар Ахмед     

 

3 август 2024 г., събота, 21:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков

4-ТИ:    Геро Георгиев Писков    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Георги Любомиров Минев

СН:    Кольо Димитров Данев     

 

4 август 2024 г., неделя, 19:00 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Черно море

ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Илиян Петров Капарашев    АС2:    Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ:    Християна Красимирова Гутева    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Мариян Георгиев Гребенчарски

СН:    Костадин Ангелов Гергинов     

 

4 август 2024 г., неделя, 21:15 ч.

ФК Крумовград - ПФК Ботев АД

ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ:    Димо Стоянов Димов    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Никифор Деянов Велков

СН:    Николай Йорданов Колев     

 

5 август 2024 г., понеделник, 19:00 ч.

ПФК Септември Сф - ФК ЦСКА 1948

ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Светослав Станимиров Стойчев    АС2:    Теодор Пешев Петров

4-ТИ:    Кристиян Младенов Тодоров    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Мартин Живков Великов

СН:    Стефан Апостолов Апостолов     

 

5 август 2024 г., понеделник, 21:15 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Берое - Стара Загора

ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Мирослав Николаев Симеонов    АС2:    Живко Руменов Петров

4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Християна Красимирова Гутева

СН:    Ичко Лозев Лозев      

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