Определиха съдията за Локомотив (Пловдив) - Левски

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи нарядите за предстоящите мачове от третия кръг на efbet Лига. Дербито между Локомотив (Пловдив) и Левски на "Лаута" е поверено на Никола Попов.

Радослав Гидженов ще ръководи Спартак (Варна) - ЦСКА - София, а Георги Давидов ще бъде главен арбитър на срещата между Лудогорец и Арда.

Ето всички съдийски назначения:

2 август 2024 г., петък, 19:00 ч.

ФК Хебър 1918 - ПФК Славия 1913

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Антон Симеонов Генов

2 август 2024 г., петък, 21:15 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Левски

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Георги Любомиров Минев

СН: Венцислав Иванов Гаврилов

3 август 2024 г., събота, 19:00 ч.

Спартак 1918 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Иван Стоянов Копчев

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Димитър Димитров Димитров

СН: Ахмед Яшар Ахмед

3 август 2024 г., събота, 21:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Георги Любомиров Минев

СН: Кольо Димитров Данев

4 август 2024 г., неделя, 19:00 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Черно море

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Костадин Ангелов Гергинов

4 август 2024 г., неделя, 21:15 ч.

ФК Крумовград - ПФК Ботев АД

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Никифор Деянов Велков

СН: Николай Йорданов Колев

5 август 2024 г., понеделник, 19:00 ч.

ПФК Септември Сф - ФК ЦСКА 1948

ГС: Васил Петров Минев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Мартин Живков Великов

СН: Стефан Апостолов Апостолов

5 август 2024 г., понеделник, 21:15 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Ичко Лозев Лозев

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