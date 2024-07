Официално: Абай "⁠HObbit⁠" Хасанов с нов отбор

Guess what?



It's official! Let's give a warm welcome to @HObbitcsgo, our newest CS 2 team member!



Our CS 2 team:

🇰🇿@nealancsgo

🇰🇿@bustercsgo

🇺🇿Ryujin

🇰🇿@HObbitcsgo

🇷🇺@lattykksad pic.twitter.com/TV19VqXApE