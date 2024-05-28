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  3. Резултати, голмайстори и класиране след 37-мия кръг на Югоизток

Резултати, голмайстори и класиране след 37-мия кръг на Югоизток

  • 28 май 2024 | 10:46
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Резултати, голмайстори и класиране след 37-мия кръг на Югоизток

В понеделник се изигра последният мач от 37-мия кръг на Югоизточна Трета лига. Дублиращият отбор на Локомотив (Пловдив) разгроми Гигант (Съединение) с 4:0.

Несебър, Саяна и Спартак (Пловдив) записаха очаквани победи и оставиха до последно интригата за първото място. Тимът от крайморския град има предимство от две точки пред основните си конкуренти в битката за златните медали.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

25 май 2024 г., събота, 18:00 ч:

ФК Сливен (Сливен) - Левски (Карлово) 5:2

1:0-Петър Принджев (5)

1:1-Цецо Главчев (17)

2:1-Иван Марев (22)

3:1-Петър Принджев (36)

4:1-Петър Принджев (70)

4:2-Пламен Колев (76)

5:2-Йордан Панчев (80)

Димитровград (Димитровград) - Секирово (Раковски) 1:1

0:1-Стефан Рабаджийски (69)

1:1-Димитър Алексиев (75)

Загорец (Нова Загора) - Асеновец (Асеновград) 5:0

1:0-автогол (26)

2:0-Пламен Иванов (37)

3:0-Пламен Иванов (48 дузпа)

4:0-Георги Йорданов (61)

5:0-Донислав Бозев (90)

Розова долина (Казанлък) - Спартак (Пловдив) 0:1

0:1-Венцислав Гюзелев (56)

Карнобат (Карнобат) - ФК Ямбол (Ямбол) 1:5

0:1-Патрик Попов (14)

0:2-Патрик Попов (25)

0:3-Патрик Попов (27)

0:4-Александър Андонов (40)

1:4-Ивайло Стойчев (61)

1:5-Стоян Маринов (84)

Атлетик (Куклен) - Созопол (Созопол) 1:0

1:0-Александър Христев (31)

Ботев II (Пловдив) - Берое II (Стара Загора) 5:0

1:0-Константин Павлов (18)

2:0-Иво Казаков (52)

3:0-Димитър Алтънов (63 автогол)

4:0-Александър Георгиев (71)

5:0-Иво Казаков (80)

Родопа (Смолян) - Саяна (Хасково) 0:1

0:1-Христо Стоянов (15)

Сокол (Марково) - Несебър (Несебър) 0:6

0:1-Стоянчо Велинов (7)

0:2-Кристиян Парашкевов (16)

0:3-Стоянчо Велинов (28)

0:4-Генчо Далев (44)

0:5-Венцислав Христов (46)

0:6-Нуретин Пюскюлю (53)

27 май 2024 г., понеделник, 18:00 ч:

Локомотив II (Пловдив) - Гигант (Съединение) 4:0

1:0-Кръстьо Банев (10)

2:0-Кръстьо Банев (15)

3:0-Кръстьо Банев (60 дузпа)

4:0-Аксел Велев (80)

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