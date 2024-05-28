Резултати, голмайстори и класиране след 37-мия кръг на Югоизток

В понеделник се изигра последният мач от 37-мия кръг на Югоизточна Трета лига. Дублиращият отбор на Локомотив (Пловдив) разгроми Гигант (Съединение) с 4:0.
Несебър, Саяна и Спартак (Пловдив) записаха очаквани победи и оставиха до последно интригата за първото място. Тимът от крайморския град има предимство от две точки пред основните си конкуренти в битката за златните медали.
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
25 май 2024 г., събота, 18:00 ч:
ФК Сливен (Сливен) - Левски (Карлово) 5:2
1:0-Петър Принджев (5)
1:1-Цецо Главчев (17)
2:1-Иван Марев (22)
3:1-Петър Принджев (36)
4:1-Петър Принджев (70)
4:2-Пламен Колев (76)
5:2-Йордан Панчев (80)
Димитровград (Димитровград) - Секирово (Раковски) 1:1
0:1-Стефан Рабаджийски (69)
1:1-Димитър Алексиев (75)
Загорец (Нова Загора) - Асеновец (Асеновград) 5:0
1:0-автогол (26)
2:0-Пламен Иванов (37)
3:0-Пламен Иванов (48 дузпа)
4:0-Георги Йорданов (61)
5:0-Донислав Бозев (90)
Розова долина (Казанлък) - Спартак (Пловдив) 0:1
0:1-Венцислав Гюзелев (56)
Карнобат (Карнобат) - ФК Ямбол (Ямбол) 1:5
0:1-Патрик Попов (14)
0:2-Патрик Попов (25)
0:3-Патрик Попов (27)
0:4-Александър Андонов (40)
1:4-Ивайло Стойчев (61)
1:5-Стоян Маринов (84)
Атлетик (Куклен) - Созопол (Созопол) 1:0
1:0-Александър Христев (31)
Ботев II (Пловдив) - Берое II (Стара Загора) 5:0
1:0-Константин Павлов (18)
2:0-Иво Казаков (52)
3:0-Димитър Алтънов (63 автогол)
4:0-Александър Георгиев (71)
5:0-Иво Казаков (80)
Родопа (Смолян) - Саяна (Хасково) 0:1
0:1-Христо Стоянов (15)
Сокол (Марково) - Несебър (Несебър) 0:6
0:1-Стоянчо Велинов (7)
0:2-Кристиян Парашкевов (16)
0:3-Стоянчо Велинов (28)
0:4-Генчо Далев (44)
0:5-Венцислав Христов (46)
0:6-Нуретин Пюскюлю (53)
27 май 2024 г., понеделник, 18:00 ч:
Локомотив II (Пловдив) - Гигант (Съединение) 4:0
1:0-Кръстьо Банев (10)
2:0-Кръстьо Банев (15)
3:0-Кръстьо Банев (60 дузпа)
4:0-Аксел Велев (80)
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