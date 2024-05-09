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  3. Резултати и голмайстори от 26-ия кръг на Елитната група до 15 години

Резултати и голмайстори от 26-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 9 май 2024 | 18:50
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Резултати и голмайстори от 26-ия кръг на Елитната група до 15 години

Славия - Спартак (Плевен) 6:0
1:0 Юлиян Стоянов (12')
2:0 Деан Йорданов (24')
3:0 Деан Йорданов (37')
4:0 Юлиян Стоянов (48')
5:0 Стоян Кочуков (54')
6:0 Деан Йорданов (60')

Лудогорец - Национал 1:0
Деян Славов (22') аг

Дунав - ЦСКА-София 0:1
Владислав Величков (25')

Звезденбург - Левски 2:3
0:1 Денислав Костов (19')
1:1 Иван Филипов (37')
2:1 Теодор Георгиев (55')
2:2 Денислав Василев (64')
2:3 Александър Николов (67')

Кронос - Спартак (Варна) 0:1
0:1 Александър Николаев (24')

Септември - Черно море 4:0
1:0 Андрей Грозданов (17')
2:0 Димитър Маринов (67')
3:0 Виктор Добрев (70') д
4:0 Димитър Маринов (83')

Берое -  Пловдив 2015 4:0
1:0 Тодор Иванов (30')
2:0 Тодор Иванов (40')
3:0 Иван Петров (60')
4:0 Иван Петров (73')

Локомотив (Пловдив) - Ботев (Пловдив) 1:1
0:1 Петър Байраков (19')
1:1 Патрик Койрушки (79')

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