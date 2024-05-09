Резултати и голмайстори от 26-ия кръг на Елитната група до 15 години

Славия - Спартак (Плевен) 6:0

1:0 Юлиян Стоянов (12')

2:0 Деан Йорданов (24')

3:0 Деан Йорданов (37')

4:0 Юлиян Стоянов (48')

5:0 Стоян Кочуков (54')

6:0 Деан Йорданов (60')

Лудогорец - Национал 1:0

Деян Славов (22') аг

Дунав - ЦСКА-София 0:1

Владислав Величков (25')

Звезденбург - Левски 2:3

0:1 Денислав Костов (19')

1:1 Иван Филипов (37')

2:1 Теодор Георгиев (55')

2:2 Денислав Василев (64')

2:3 Александър Николов (67')

Кронос - Спартак (Варна) 0:1

0:1 Александър Николаев (24')

Септември - Черно море 4:0

1:0 Андрей Грозданов (17')

2:0 Димитър Маринов (67')

3:0 Виктор Добрев (70') д

4:0 Димитър Маринов (83')

Берое - Пловдив 2015 4:0

1:0 Тодор Иванов (30')

2:0 Тодор Иванов (40')

3:0 Иван Петров (60')

4:0 Иван Петров (73')

Локомотив (Пловдив) - Ботев (Пловдив) 1:1

0:1 Петър Байраков (19')

1:1 Патрик Койрушки (79')

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