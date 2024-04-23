Резултати и голмайстори от 24-тия кръг на Елитната група до 15 години

Звезденбург - Национал 2:1

1:0 Теодор Прашанов (25')

1:1 Мартин Ковачев (31') д

2:1 Петър Стойков (43')

Септември - ЦСКА-София 3:2

0:1 Владислав Величков (18')

1:1 Димитър Маринов (48')

2:1 Андрей Грозданов (51')

2:2 Владислав Величков (54')

3:2 Андрей Грозданов (72')

Левски - Спартак (Варна) 5:0

1:0 Георги Камбитов (14')

2:0 Ернан Ангелов (24')

3:0 Ернан Ангелов (46')

4:0 Георги Георгиев (60')

5:0 Денислав Василев (75')

Лудогорец - Черно море 1:0

1:0 Преслав Стойков (75')

Славия - Ботев (Пловдив) 2:2

0:1 Кристиян Желев (15')

1:1 Павел Кайряков (19')

1:2 Виктор Христов (23')

2:2 Петър Благоев (50')

Берое - Спартак (Плевен) 4:1

0:1 Валентино Георгиев (3')

1:1 Иван Петров (37')

2:1 Красен Крумов (39')

3:1 Красен Крумов (67')

4:1 Пресиан Василев (77')

Локомотив (Пловдив) - Дунав 1:1

1:0 Веселин Димитров (3')

1:1 Йоан Нофал (26')

Кронос - Пловдив 2015 3:0

1:0 Мартин Петков (12')

2:0 Кристиян Николич (69') аг

3:0 Трендафил Джилалов (81')

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