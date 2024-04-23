Резултати и голмайстори от 24-тия кръг на Елитната група до 15 години

Звезденбург - Национал 2:1
1:0 Теодор Прашанов (25')
1:1 Мартин Ковачев (31') д
2:1 Петър Стойков (43')
Септември - ЦСКА-София 3:2
0:1 Владислав Величков (18')
1:1 Димитър Маринов (48')
2:1 Андрей Грозданов (51')
2:2 Владислав Величков (54')
3:2 Андрей Грозданов (72')
Левски - Спартак (Варна) 5:0
1:0 Георги Камбитов (14')
2:0 Ернан Ангелов (24')
3:0 Ернан Ангелов (46')
4:0 Георги Георгиев (60')
5:0 Денислав Василев (75')
Лудогорец - Черно море 1:0
1:0 Преслав Стойков (75')
Славия - Ботев (Пловдив) 2:2
0:1 Кристиян Желев (15')
1:1 Павел Кайряков (19')
1:2 Виктор Христов (23')
2:2 Петър Благоев (50')
Берое - Спартак (Плевен) 4:1
0:1 Валентино Георгиев (3')
1:1 Иван Петров (37')
2:1 Красен Крумов (39')
3:1 Красен Крумов (67')
4:1 Пресиан Василев (77')
Локомотив (Пловдив) - Дунав 1:1
1:0 Веселин Димитров (3')
1:1 Йоан Нофал (26')
Кронос - Пловдив 2015 3:0
1:0 Мартин Петков (12')
2:0 Кристиян Николич (69') аг
3:0 Трендафил Джилалов (81')
Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.