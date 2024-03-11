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11-те на Пирин и Хебър

  • 11 март 2024 | 16:49
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11-те на Пирин и Хебър

Станаха ясни стартовите състави на Пирин (Благоевград) и Хебър. Двата тима се изправят един срещу друг в двубой от 24-ия кръг на efbet Лига.

ПИРИН - ХЕБЪР 0:0

Стартови състави:

Пирин: 12. Максим Ковальов, 4. Аюб Абу, 6. Андрей Йорданов, 18. Арно Люзайадио, 7. Асен Дончев, 28. Виталийс Ягодинскис, 14. Данило Полонский, 77. Моду Диане, 19. Юго Комано, 83. Христо Попадийн, 5. Николай Бодуров

Хебър: 1. Петър Дебърлиев, 43. Жоао Сеско, 7. Георги Вълчев, 33. Стефан Цонков, 24. Лазар Марин, 75. Йохан Н’зи, 8. Красиан Колев, 14. Олексей Збун, 10. Ангел Бастунов, 9. Николас Пенев, 17 Марк-Емилио Папазов

НАЧАЛО: 17:30 часа
СЪДИЯ: Георги Давидов
СТАДИОН: "Христо Ботев", Благоевград

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