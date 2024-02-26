Резултати и голмайстори от 16-я кръг на Елитната група до 15 години

Локомотив (Пловдив) - Лудогорец 0:3

0:1 Петър Клявков (26')

0:2 Николай Попов (31')

0:3 Антонио Христолов (64') аг

Левски - Славия 2:4

0:1 Петър Благоев (2')

0:2 Петър Благоев (22')

0:3 Александър Маринов (38')

1:3 Ернан Ангелов (47')

1:4 Юлиян Стоянов (61')

2:4 Ернан Ангелов (63')д

Спартак (Варна) - Дунав (Русе) 1:1

0:1 Йоан Нофал (42')

1:1 Борис Бецински (62')

Звезденбург - Септември - отложен

Кронос - Берое 1:0

1:0 Стелян Анев (63')

Черно море - Спартак (Плевен) 1:0

1:0 Кирил Петров (74')

Национал - Ботев (Пловдив) 2:1

0:1 Петър Байрактаров (40')

1:1 Гриша Георгиев (46')

2:1 Божидар Петров (80'+1)

ФА Пловдив 2015 - ЦСКА-София 3:3

1:0 Андрей Косев (17')

1:1 Любомир Праматаров (30')

1:2 Владислав Величков (44')

2:2 Енес Михайлов (70')

2:3 Владимир Величков (77')

3:3 Кристиян Орманов (82')

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