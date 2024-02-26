Резултати и голмайстори от 16-я кръг на Елитната група до 15 години

Локомотив (Пловдив) - Лудогорец 0:3
0:1 Петър Клявков (26')
0:2 Николай Попов (31')
0:3 Антонио Христолов (64') аг
Левски - Славия 2:4
0:1 Петър Благоев (2')
0:2 Петър Благоев (22')
0:3 Александър Маринов (38')
1:3 Ернан Ангелов (47')
1:4 Юлиян Стоянов (61')
2:4 Ернан Ангелов (63')д
Спартак (Варна) - Дунав (Русе) 1:1
0:1 Йоан Нофал (42')
1:1 Борис Бецински (62')
Звезденбург - Септември - отложен
Кронос - Берое 1:0
1:0 Стелян Анев (63')
Черно море - Спартак (Плевен) 1:0
1:0 Кирил Петров (74')
Национал - Ботев (Пловдив) 2:1
0:1 Петър Байрактаров (40')
1:1 Гриша Георгиев (46')
2:1 Божидар Петров (80'+1)
ФА Пловдив 2015 - ЦСКА-София 3:3
1:0 Андрей Косев (17')
1:1 Любомир Праматаров (30')
1:2 Владислав Величков (44')
2:2 Енес Михайлов (70')
2:3 Владимир Величков (77')
3:3 Кристиян Орманов (82')
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