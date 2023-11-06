Резултати и голмайстори от 12-я кръг на Елитната група до 15 години

Славия - Черно море 1:1
0:1 Кирил Петров (21')
1:1 Петър Благоев (68')
Кронос - Левски 1:1
1:0 Станислав Иванов (33')
1:1 Габриел Йорданов (56')
Ботев (Пловдив) - ЦСКА-София 4:2
1:0 Кристиян Желев (35')
2:0 Кръстьо Парапанов (51')
2:1 Йоан Андреев (59')
3:1 Кръстьо Парапанов (65')
4:1 Васил Иванов (67')
4:2 Александър Димитров (72')
Септември - Пловдив 2015 14:0
Локомотив (Пловдив) - Звезденбург 3:0
1:0 Веселин Димитров (50')
2:0 Дариус Дуролари (56')
3:0 Кристиан Колев (73')
Дунав - Спартак (Плевен) 1:0
1:0 Ангел Димитров (42')
Берое - Национал 1:0
1:0 мартин Монев (66')
Лудогорец - Спартак (Варна) 6:0
1:0 Джем Андонов (10')
2:0 Преслав Стойков (29')
3:0 Джем Андонов (35')
4:0 Веселин Атанасов (50')
5:0 Калоян Георгиев (70')
6:0 Радослав Коев (72')
Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.