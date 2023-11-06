Популярни
»
Игри

Гледай на живо

ЦСКА - София ще атакува върха с домакинство на водения от Любо Пенев Хебър - на живо от "Армията" със съставите на двата тима
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати и голмайстори от 12-я кръг на Елитната група до 15 години

Резултати и голмайстори от 12-я кръг на Елитната група до 15 години

  • 6 ное 2023 | 16:57
  • 241
  • 0
Резултати и голмайстори от 12-я кръг на Елитната група до 15 години

Славия - Черно море  1:1
0:1 Кирил Петров (21')
1:1 Петър Благоев (68')

Кронос - Левски  1:1
1:0 Станислав Иванов (33')
1:1 Габриел Йорданов (56')

Ботев (Пловдив) - ЦСКА-София  4:2
1:0 Кристиян Желев (35')
2:0 Кръстьо Парапанов (51')
2:1 Йоан Андреев (59')
3:1 Кръстьо Парапанов (65')
4:1 Васил Иванов (67')
4:2 Александър Димитров (72')

Септември - Пловдив 2015  14:0

Локомотив (Пловдив) - Звезденбург  3:0
1:0 Веселин Димитров (50')
2:0 Дариус Дуролари (56')
3:0 Кристиан Колев (73')

Дунав - Спартак (Плевен)  1:0
1:0 Ангел Димитров (42')

Берое - Национал  1:0
1:0 мартин Монев (66')

Лудогорец - Спартак (Варна)  6:0
1:0 Джем Андонов (10')
2:0 Преслав Стойков (29')
3:0 Джем Андонов (35')
4:0 Веселин Атанасов (50')
5:0 Калоян Георгиев (70')
6:0 Радослав Коев (72')

Последвайте канала ни в

Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.

Регистрирай сe

Още от БГ Футбол

120 билета за феновете на Ботев (Пловдив) в Радомир

120 билета за феновете на Ботев (Пловдив) в Радомир

  • 6 ное 2023 | 13:50
  • 1457
  • 7
УЕФА с изявление за мача с Унгария - имало риск от нарушаване на обществения ред

УЕФА с изявление за мача с Унгария - имало риск от нарушаване на обществения ред

  • 6 ное 2023 | 13:49
  • 6059
  • 28
Локомотив (София) се поздрави с трите точки във Враца

Локомотив (София) се поздрави с трите точки във Враца

  • 6 ное 2023 | 14:55
  • 16734
  • 18
ЦСКА - София се включи в кампания в подкрепа на осиновяването на домашни любимци

ЦСКА - София се включи в кампания в подкрепа на осиновяването на домашни любимци

  • 6 ное 2023 | 13:15
  • 1743
  • 3
Българска националка с нов гол в Австрия

Българска националка с нов гол в Австрия

  • 6 ное 2023 | 12:20
  • 1242
  • 1
Селекционерът на националите по мини футбол: Щастливи и горди сме!

Селекционерът на националите по мини футбол: Щастливи и горди сме!

  • 6 ное 2023 | 11:52
  • 1524
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Славия 1:0 Етър, "белите" откриха от дузпа

Славия 1:0 Етър, "белите" откриха от дузпа

  • 6 ное 2023 | 15:41
  • 9321
  • 45
11-те на ЦСКА - София и Хебър, голмайсторът на "червените" сяда на пейката

11-те на ЦСКА - София и Хебър, голмайсторът на "червените" сяда на пейката

  • 6 ное 2023 | 16:56
  • 2286
  • 8
Обрат! България посреща Унгария на "Колежа" без публика, вижте причината

Обрат! България посреща Унгария на "Колежа" без публика, вижте причината

  • 6 ное 2023 | 11:11
  • 45149
  • 277
Григор Димитров с най-добро класиране от 2018 година

Григор Димитров с най-добро класиране от 2018 година

  • 6 ное 2023 | 09:26
  • 33423
  • 15
Групировката, която отвлече бащата на Луис Диас, обяви какво иска в замяна

Групировката, която отвлече бащата на Луис Диас, обяви какво иска в замяна

  • 6 ное 2023 | 11:41
  • 37852
  • 17
Локомотив (София) се поздрави с трите точки във Враца

Локомотив (София) се поздрави с трите точки във Враца

  • 6 ное 2023 | 14:55
  • 16734
  • 18

Видео акценти

Гонсало Кардосо надскочи защитата на Ботев и Локо (София) поведе във Враца

БГ Футбол

Гонсало Кардосо надскочи защитата на Ботев и Локо (София) поведе във Враца
Ботев Враца - Локомотив (София) 0:2

БГ Футбол

Ботев Враца - Локомотив (София) 0:2
Николай Домакинов: Дерби без фенове на двата отбора не е същото

БГ Футбол

Николай Домакинов: Дерби без фенове на двата отбора не е същото
Дани Моралес: Пловдивското дерби ми е показало повече емоции отколкото другите дербита

БГ Футбол

Дани Моралес: Пловдивското дерби ми е показало повече емоции отколкото другите дербита
Тодор Малинов: Победихме Англия, които направиха специална подготовка за Световното, а ние имаме 15 тренировки за годината

БГ Футбол

Тодор Малинов: Победихме Англия, които направиха специална подготовка за Световното, а ние имаме 15 тренировки за годината
Николай Михов: Затвърдихме заявката си от Европейското, че сме един от водещите отбори в мини футбола

БГ Футбол

Николай Михов: Затвърдихме заявката си от Европейското, че сме един от водещите отбори в мини футбола