Резултати и голмайстори от 12-я кръг на Елитната група до 15 години

Славия - Черно море 1:1

0:1 Кирил Петров (21')

1:1 Петър Благоев (68')

Кронос - Левски 1:1

1:0 Станислав Иванов (33')

1:1 Габриел Йорданов (56')

Ботев (Пловдив) - ЦСКА-София 4:2

1:0 Кристиян Желев (35')

2:0 Кръстьо Парапанов (51')

2:1 Йоан Андреев (59')

3:1 Кръстьо Парапанов (65')

4:1 Васил Иванов (67')

4:2 Александър Димитров (72')

Септември - Пловдив 2015 14:0

Локомотив (Пловдив) - Звезденбург 3:0

1:0 Веселин Димитров (50')

2:0 Дариус Дуролари (56')

3:0 Кристиан Колев (73')

Дунав - Спартак (Плевен) 1:0

1:0 Ангел Димитров (42')

Берое - Национал 1:0

1:0 мартин Монев (66')

Лудогорец - Спартак (Варна) 6:0

1:0 Джем Андонов (10')

2:0 Преслав Стойков (29')

3:0 Джем Андонов (35')

4:0 Веселин Атанасов (50')

5:0 Калоян Георгиев (70')

6:0 Радослав Коев (72')

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