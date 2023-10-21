Резултати, голмайстори и класиране след 14-ия кръг на Югоизточната Трета лига

В събота (21 октомври) се изиграха почти всички мачове от 14-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Единствено двубоят между Спартак (Пловдив) и Родопа (Смолян) по програма трябва да се състои в неделя.

Гигант и Саяна скъсиха дистанцията до върха, след като се наложиха, съответно над Атлетик (Куклен) и дубъла на Берое. Несебър спечели регионалното дерби със Созопол с 2:1.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

21 октомври 2023 г., събота, 16:00 ч:



Левски (Карлово) - Локомотив II (Пловдив) 0:3

0:1-Васил Църцев (33)

0:2-Мартин Хайдаров (69)

0:3-Божидар Костадинов (80 дузпа)

Димитровград - Загорец (Нова Загора) 2:1

1:0-Филип Сантов (40)

1:1-Георги Йорданов (52)

2:1-Димитър Алексиев (73 дузпа)

ФК Сливен (Сливен) - Розова долина (Казанлък) 0:3

0:1-Пламен Колев (18 дузпа)

0:2-Николай Георгиев (65)

0:3-Ивелин Илиев (81)

Секирово (Раковски) - Карнобат (Карнобат) 3:2

1:0-Йосиф Табаков (26)

1:1-Иван Марев (55)

1:2-Златко Ненов (63)

2:2-Пламен Табаков (74)

3:2-Стефан Рабаджийски (84)

Гигант (Съединение) - Атлетик (Куклен) 2:0

1:0-Георги Мавродиев (45)

2:0-Георги Коев (90)

ФК Ямбол (Ямбол) - Сокол (Марково) 2:0

1:0-Стоян Маринов (21)

2:0-Стоян Маринов (80)

Берое II (Стара Загора) - Саяна (Хасково) 0:3

0:1-Ахвед Осман (22)

0:2-Ангел Костов (29)

0:3-Ангел Костов (41)

Асеновец (Асеновград) - Ботев II (Пловдив) 0:0

21 октомври 2023 г., събота, 17:00 ч:



Созопол (Созопол) - Несебър (Несебър) 1:2

0:1-Виктор Янев (26 дузпа)

0:2-Виктор Янев (47)

1:2-Борислав Трендафилов (90)

22 октомври 2023 г., неделя, 16:00 ч:



Спартак (Пловдив) - Родопа (Смолян)

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