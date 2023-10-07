Резултати, голмайстори и класиране след 11-ия кръг на Югоизточната Трета лига

Днес се изиграха повечето от двубоите от 11-ия кръг на Югоизотчната Трета лига. Спартак (Пловдив) допусна първа загуба от старта на кампанията, след като загуби дербито със Саяна (Хасково). Въпреки това обаче пловдивчани продължават да водят в класирането, а хасковлии са втори.

Ето всички голмайстори и резултати:

7 октомври 2023 г., събота, 16:00 ч:



Берое II (Стара Загора) - ФК Ямбол (Ямбол) 0:3

0:1-Павлин Георгиев (30)

0:2-Стоян Маринов (40)

0:3-Александър Андонов (74)



Саяна (Хасково) - Спартак (Пловдив) 2:0

1:0-Цветелин Петров (28)

2:0-Ахмед Осман (67)



Несебър (Несебър) - Асеновец (Асеновград) 6:0

1:0-Виктор Янев (10)

2:0-Виктор Янев (21)

3:0-Николай Дросев (32)

4:0-Никола Гавов (40)

5:0-Никола Гавов (55)

6:0-Венцислав Христов (78)



Сокол (Марково) - Гигант (Съединение) 1:5

0:1-Аурел Мусай (30 секунда)

1:1-Николай Парнаров (15 минута)

1:2-Здравко Жилов (21)

1:3-Християн Казаков (36)

1:4-Аурел Мусай (42)

1:5-Здравко Жилов (70)



Родопа (Смолян) - Секирово (Раковски) 3:2

0:1-Йосиф Табаков (13)

1:1-Теодор Стефанов (44)

2:1-Михаел Кисьов (50)

3:1-Михаел Кисьов (55)

3:2-Йосиф Табаков (74)



Ботев II (Пловдив) - ФК Сливен (Сливен) 7:1

1:0-Атанас Йорданов (36)

2:0-Георги Кущинаров (40)

2:1-Петър Принджев (53)

3:1-Емил Найденов (57)

4:1-Георги Кущинаров (61)

5:1-Габриел Златанов (70)

6:1-Габриел Златанов (79)

7:1-Емил Найденов (83)



Атлетик (Куклен) - Димитровград (Димитровград) 1:1

1:0-Мирослав Манев (82)

1:1-Алтан Ружди (85)



Розова долина (Казанлък) - Загорец (Нова Загора) 1:2

0:1-Пламен Иванов (35)

0:2-Пламен Иванов (46)

1:2 Иван Чергев (78 дузпа)



7 октомври 2023 г., събота, 17:00 ч:



Созопол (Созопол) - Левски (Карлово) 1:2

1:0-Джоб Руни Окпаначи (2)

1:1-Ахмед Сюнетчиев (33)

1:2-Цецо Главчев (59)



8 октомври 2023 г., неделя, 16:00 ч:



Карнобат (Карнобат) - Локомотив II (Пловдив)

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