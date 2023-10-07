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Резултати, голмайстори и класиране след 11-ия кръг на Югоизточната Трета лига

  • 7 окт 2023 | 20:45
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Резултати, голмайстори и класиране след 11-ия кръг на Югоизточната Трета лига

Днес се изиграха повечето от двубоите от 11-ия кръг на Югоизотчната Трета лига. Спартак (Пловдив) допусна първа загуба от старта на кампанията, след като загуби дербито със Саяна (Хасково). Въпреки това обаче пловдивчани продължават да водят в класирането, а хасковлии са втори.

Ето всички голмайстори и резултати:

7 октомври 2023 г., събота, 16:00 ч: 

Берое II (Стара Загора) - ФК Ямбол (Ямбол) 0:3 
0:1-Павлин Георгиев (30) 
0:2-Стоян Маринов (40) 
0:3-Александър Андонов (74) 

Саяна (Хасково) - Спартак (Пловдив) 2:0 
1:0-Цветелин Петров (28) 
2:0-Ахмед Осман (67) 

Несебър (Несебър) - Асеновец (Асеновград) 6:0 
1:0-Виктор Янев (10) 
2:0-Виктор Янев (21) 
3:0-Николай Дросев (32) 
4:0-Никола Гавов (40) 
5:0-Никола Гавов (55) 
6:0-Венцислав Христов (78) 

Сокол (Марково) - Гигант (Съединение) 1:5 
0:1-Аурел Мусай (30 секунда) 
1:1-Николай Парнаров (15 минута) 
1:2-Здравко Жилов (21) 
1:3-Християн Казаков (36) 
1:4-Аурел Мусай (42) 
1:5-Здравко Жилов (70) 

Родопа (Смолян) - Секирово (Раковски) 3:2 
0:1-Йосиф Табаков (13) 
1:1-Теодор Стефанов (44) 
2:1-Михаел Кисьов (50) 
3:1-Михаел Кисьов (55) 
3:2-Йосиф Табаков (74) 

Ботев II (Пловдив) - ФК Сливен (Сливен) 7:1 
1:0-Атанас Йорданов (36) 
2:0-Георги Кущинаров (40) 
2:1-Петър Принджев (53) 
3:1-Емил Найденов (57) 
4:1-Георги Кущинаров (61) 
5:1-Габриел Златанов (70) 
6:1-Габриел Златанов (79) 
7:1-Емил Найденов (83) 

Атлетик (Куклен) - Димитровград (Димитровград) 1:1 
1:0-Мирослав Манев (82) 
1:1-Алтан Ружди (85) 

Розова долина (Казанлък) - Загорец (Нова Загора) 1:2 
0:1-Пламен Иванов (35) 
0:2-Пламен Иванов (46) 
1:2 Иван Чергев (78 дузпа) 

7 октомври 2023 г., събота, 17:00 ч: 

Созопол (Созопол) - Левски (Карлово) 1:2 
1:0-Джоб Руни Окпаначи (2) 
1:1-Ахмед Сюнетчиев (33) 
1:2-Цецо Главчев (59) 

8 октомври 2023 г., неделя, 16:00 ч: 

Карнобат (Карнобат) - Локомотив II (Пловдив)

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