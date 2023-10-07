Резултати, голмайстори и класиране след 11-ия кръг на Югоизточната Трета лига

Днес се изиграха повечето от двубоите от 11-ия кръг на Югоизотчната Трета лига. Спартак (Пловдив) допусна първа загуба от старта на кампанията, след като загуби дербито със Саяна (Хасково). Въпреки това обаче пловдивчани продължават да водят в класирането, а хасковлии са втори.
Ето всички голмайстори и резултати:
7 октомври 2023 г., събота, 16:00 ч:
Берое II (Стара Загора) - ФК Ямбол (Ямбол) 0:3
0:1-Павлин Георгиев (30)
0:2-Стоян Маринов (40)
0:3-Александър Андонов (74)
Саяна (Хасково) - Спартак (Пловдив) 2:0
1:0-Цветелин Петров (28)
2:0-Ахмед Осман (67)
Несебър (Несебър) - Асеновец (Асеновград) 6:0
1:0-Виктор Янев (10)
2:0-Виктор Янев (21)
3:0-Николай Дросев (32)
4:0-Никола Гавов (40)
5:0-Никола Гавов (55)
6:0-Венцислав Христов (78)
Сокол (Марково) - Гигант (Съединение) 1:5
0:1-Аурел Мусай (30 секунда)
1:1-Николай Парнаров (15 минута)
1:2-Здравко Жилов (21)
1:3-Християн Казаков (36)
1:4-Аурел Мусай (42)
1:5-Здравко Жилов (70)
Родопа (Смолян) - Секирово (Раковски) 3:2
0:1-Йосиф Табаков (13)
1:1-Теодор Стефанов (44)
2:1-Михаел Кисьов (50)
3:1-Михаел Кисьов (55)
3:2-Йосиф Табаков (74)
Ботев II (Пловдив) - ФК Сливен (Сливен) 7:1
1:0-Атанас Йорданов (36)
2:0-Георги Кущинаров (40)
2:1-Петър Принджев (53)
3:1-Емил Найденов (57)
4:1-Георги Кущинаров (61)
5:1-Габриел Златанов (70)
6:1-Габриел Златанов (79)
7:1-Емил Найденов (83)
Атлетик (Куклен) - Димитровград (Димитровград) 1:1
1:0-Мирослав Манев (82)
1:1-Алтан Ружди (85)
Розова долина (Казанлък) - Загорец (Нова Загора) 1:2
0:1-Пламен Иванов (35)
0:2-Пламен Иванов (46)
1:2 Иван Чергев (78 дузпа)
7 октомври 2023 г., събота, 17:00 ч:
Созопол (Созопол) - Левски (Карлово) 1:2
1:0-Джоб Руни Окпаначи (2)
1:1-Ахмед Сюнетчиев (33)
1:2-Цецо Главчев (59)
8 октомври 2023 г., неделя, 16:00 ч:
Карнобат (Карнобат) - Локомотив II (Пловдив)
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