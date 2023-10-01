Резултати, голмайстори и класиране след десетия кръг на Югоизточната Трета лига

Днес се изиграха и последните мачове от 10-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Спартак (Пловдив) записа десета поредна победа, след като разгроми дубъла на Берое с 6:0. Втори е отборът на Саяна, който се наложи като гост на Асеновец.
Ето всички резултати, голмайстори и класиране:
30 септември 2023 г., събота, 17:00 ч:
Левски (Карлово) - Розова долина (Казанлък) 0:2
0:1-Николай Георгиев (27)
0:2-Пламен Колев (40)
Загорец (Нова Загора) - Карнобат (Карнобат) 5:0
1:0-Пламен Иванов (40)
2:0-Пламен Иванов (55)
3:0-Иван Винков (66)
4:0-Александър Хардалов (71)
5:0-Иван Тошев (81 дузпа)
ФК Сливен (Сливен) - Родопа (Смолян) 1:9
0:1-Даниел Кутев (28)
0:2-Христо Ковачев (30)
0:3-Христо Ковачев (36)
0:4-Христо Ковачев (40)
1:4-Йордан Йорданов (44)
1:5-Михаел Кисьов (46)
1:6-Михаел Кисьов (61)
1:7-Михаел Кисьов (72)
1:8- Теодор Стефанов (78)
1:9-Борислав Семетски (82)
Секирово (Раковски) - Сокол (Марково) 3:1
0:1-Станимир Марински (15)
1:1-Йосиф Табаков (25)
2:1-Венцислав Изевков (39)
3:1-Стефан Рабаджийски (89)
Гигант (Съединение) - Несебър (Несебър) 2:1
1:0-Георги Мавродиев (5)
1:1-Николай Дросев (27)
2:1-Райко Алов (87)
Асеновец (Асеновград) - Саяна (Хасково) 0:1
0:1-Митко Плахов (77)
ФК Ямбол (Ямбол) - Созопол (Созопол) 0:1
0:1-Джоб Руни Окпаначи (65)
1 октомври 2023 г., неделя, 16:00 ч:
Атлетик (Куклен) - Локомотив II (Пловдив) 3:1
(според първоначална програма, Локомотив II e домакин, но по взаимна договорка между двата отбора, домакинствата в мачовете са разменени)
1:0-Рангел Игнатов (56 дузпа)
2:0-Рангел Игнатов (63)
2:1-Тони Лесов (68)
3:1-Мирослав Манев (89)
Димитровград (Димитровград) - Ботев II (Пловдив) 3:2
1:0-Григор Георгиев (32)
2:0-Филип Сантов (56)
2:1-Емил Найденов (68)
3:1-Горан Ахмед (85)
3:2-Никола Гелин (88)
Спартак (Пловдив) - Берое II (Стара Загора) 6:0
1:0-Мирослав Радев (5)
2:0-Тодор Тодоров (10)
3:0-Тодор Тодоров (33)
4:0-Мирослав Радев (40)
5:0-Тодор Тодоров (45)
6:0-Тодор Тодоров (81)
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