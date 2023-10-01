Популярни
»
Игри
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати, голмайстори и класиране след десетия кръг на Югоизточната Трета лига

Резултати, голмайстори и класиране след десетия кръг на Югоизточната Трета лига

  • 1 окт 2023 | 20:38
  • 639
  • 0
Резултати, голмайстори и класиране след десетия кръг на Югоизточната Трета лига

Днес се изиграха и последните мачове от 10-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Спартак (Пловдив) записа десета поредна победа, след като разгроми дубъла на Берое с 6:0. Втори е отборът на Саяна, който се наложи като гост на Асеновец.

Ето всички резултати, голмайстори и класиране:

30 септември 2023 г., събота, 17:00 ч: 

Левски (Карлово) - Розова долина (Казанлък) 0:2 
0:1-Николай Георгиев (27) 
0:2-Пламен Колев (40) 

Загорец (Нова Загора) - Карнобат (Карнобат) 5:0 
1:0-Пламен Иванов (40) 
2:0-Пламен Иванов (55) 
3:0-Иван Винков (66) 
4:0-Александър Хардалов (71) 
5:0-Иван Тошев (81 дузпа) 

ФК Сливен (Сливен) - Родопа (Смолян) 1:9 
0:1-Даниел Кутев (28) 
0:2-Христо Ковачев (30) 
0:3-Христо Ковачев (36) 
0:4-Христо Ковачев (40) 
1:4-Йордан Йорданов (44) 
1:5-Михаел Кисьов (46) 
1:6-Михаел Кисьов (61) 
1:7-Михаел Кисьов (72) 
1:8- Теодор Стефанов (78) 
1:9-Борислав Семетски (82) 

Секирово (Раковски) - Сокол (Марково) 3:1 
0:1-Станимир Марински (15) 
1:1-Йосиф Табаков (25) 
2:1-Венцислав Изевков (39) 
3:1-Стефан Рабаджийски (89) 

Гигант (Съединение) - Несебър (Несебър) 2:1 
1:0-Георги Мавродиев (5) 
1:1-Николай Дросев (27) 
2:1-Райко Алов (87) 

Асеновец (Асеновград) - Саяна (Хасково) 0:1 
0:1-Митко Плахов (77) 

ФК Ямбол (Ямбол) - Созопол (Созопол) 0:1 
0:1-Джоб Руни Окпаначи (65) 

1 октомври 2023 г., неделя, 16:00 ч: 

Атлетик (Куклен) - Локомотив II (Пловдив) 3:1 
(според първоначална програма, Локомотив II e домакин, но по взаимна договорка между двата отбора, домакинствата в мачовете са разменени) 
1:0-Рангел Игнатов (56 дузпа) 
2:0-Рангел Игнатов (63) 
2:1-Тони Лесов (68) 
3:1-Мирослав Манев (89)

Димитровград (Димитровград) - Ботев II (Пловдив) 3:2 
1:0-Григор Георгиев (32) 
2:0-Филип Сантов (56) 
2:1-Емил Найденов (68) 
3:1-Горан Ахмед (85) 
3:2-Никола Гелин (88) 

Спартак (Пловдив) - Берое II (Стара Загора) 6:0 
1:0-Мирослав Радев (5) 
2:0-Тодор Тодоров (10) 
3:0-Тодор Тодоров (33) 
4:0-Мирослав Радев (40) 
5:0-Тодор Тодоров (45) 
6:0-Тодор Тодоров (81)

Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.

Регистрирай сe

Още от БГ Футбол

Резултати и голмайстори от Втора лига

Резултати и голмайстори от Втора лига

  • 1 окт 2023 | 17:52
  • 19510
  • 13
Освещават Южната трибуна на "Лаута"

Освещават Южната трибуна на "Лаута"

  • 1 окт 2023 | 15:47
  • 1276
  • 2
Пловдив ще бъде домакин на шести зимен тренировъчен камп за вратари

Пловдив ще бъде домакин на шести зимен тренировъчен камп за вратари

  • 1 окт 2023 | 15:42
  • 978
  • 0
Шеф в ЦСКА 1948 похвали Ботев (Враца)

Шеф в ЦСКА 1948 похвали Ботев (Враца)

  • 1 окт 2023 | 15:40
  • 1104
  • 4
Безпроблемна победа за Арда (Кърджали) над Етър, национал с два гола

Безпроблемна победа за Арда (Кърджали) над Етър, национал с два гола

  • 1 окт 2023 | 17:06
  • 25321
  • 22
Национал се върна на победния път в Елитната група до 16 години след успех над Звезденбург

Национал се върна на победния път в Елитната група до 16 години след успех над Звезденбург

  • 1 окт 2023 | 15:14
  • 2063
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 0:1 Лудогорец, доста нервен двубой на "Герена"

Левски 0:1 Лудогорец, доста нервен двубой на "Герена"

  • 1 окт 2023 | 20:04
  • 28076
  • 377
Локо (София) спря устрема на Черно море към първото място

Локо (София) спря устрема на Черно море към първото място

  • 1 окт 2023 | 19:40
  • 29452
  • 110
Драма в Ботевград! Левски излъга Балкан в последните секунди и завоюва Суперкупата

Драма в Ботевград! Левски излъга Балкан в последните секунди и завоюва Суперкупата

  • 1 окт 2023 | 20:03
  • 23062
  • 13
Григор Димитров подчини световния номер 4 в Пекин

Григор Димитров подчини световния номер 4 в Пекин

  • 1 окт 2023 | 16:10
  • 52979
  • 94
Безпроблемна победа за Арда (Кърджали) над Етър, национал с два гола

Безпроблемна победа за Арда (Кърджали) над Етър, национал с два гола

  • 1 окт 2023 | 17:06
  • 25322
  • 22
Ювентус остана доволен на точка срещу Аталанта

Ювентус остана доволен на точка срещу Аталанта

  • 1 окт 2023 | 20:56
  • 5339
  • 5

Видео акценти

Арда - Етър 3:0

БГ Футбол

Арда - Етър 3:0
Преслав Боруков откри за Арда

БГ Футбол

Преслав Боруков откри за Арда
Вашето мнение: Левски или Лудогорец?

БГ Футбол

Вашето мнение: Левски или Лудогорец?
"Гостът на Sportal.bg" с Милен Радуканов за бизнес проекта си и проблемите на българския футбол

БГ Футбол

"Гостът на Sportal.bg" с Милен Радуканов за бизнес проекта си и проблемите на българския футбол
Радуканов за ЦСКА 1948: Няма визия за бъдещето, някой знае ли каква е ролята на Стойчо Младенов в клуба

БГ Футбол

Радуканов за ЦСКА 1948: Няма визия за бъдещето, някой знае ли каква е ролята на Стойчо Младенов в клуба
Радуканов за работа в Левски: Едва на 50 съм и бих приел всяко добро предложение, доказал съм, че мога да работя добре

БГ Футбол

Радуканов за работа в Левски: Едва на 50 съм и бих приел всяко добро предложение, доказал съм, че мога да работя добре