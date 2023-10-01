Резултати, голмайстори и класиране след десетия кръг на Югоизточната Трета лига

Днес се изиграха и последните мачове от 10-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Спартак (Пловдив) записа десета поредна победа, след като разгроми дубъла на Берое с 6:0. Втори е отборът на Саяна, който се наложи като гост на Асеновец.

Ето всички резултати, голмайстори и класиране:

30 септември 2023 г., събота, 17:00 ч:



Левски (Карлово) - Розова долина (Казанлък) 0:2

0:1-Николай Георгиев (27)

0:2-Пламен Колев (40)



Загорец (Нова Загора) - Карнобат (Карнобат) 5:0

1:0-Пламен Иванов (40)

2:0-Пламен Иванов (55)

3:0-Иван Винков (66)

4:0-Александър Хардалов (71)

5:0-Иван Тошев (81 дузпа)



ФК Сливен (Сливен) - Родопа (Смолян) 1:9

0:1-Даниел Кутев (28)

0:2-Христо Ковачев (30)

0:3-Христо Ковачев (36)

0:4-Христо Ковачев (40)

1:4-Йордан Йорданов (44)

1:5-Михаел Кисьов (46)

1:6-Михаел Кисьов (61)

1:7-Михаел Кисьов (72)

1:8- Теодор Стефанов (78)

1:9-Борислав Семетски (82)



Секирово (Раковски) - Сокол (Марково) 3:1

0:1-Станимир Марински (15)

1:1-Йосиф Табаков (25)

2:1-Венцислав Изевков (39)

3:1-Стефан Рабаджийски (89)



Гигант (Съединение) - Несебър (Несебър) 2:1

1:0-Георги Мавродиев (5)

1:1-Николай Дросев (27)

2:1-Райко Алов (87)



Асеновец (Асеновград) - Саяна (Хасково) 0:1

0:1-Митко Плахов (77)



ФК Ямбол (Ямбол) - Созопол (Созопол) 0:1

0:1-Джоб Руни Окпаначи (65)



1 октомври 2023 г., неделя, 16:00 ч:



Атлетик (Куклен) - Локомотив II (Пловдив) 3:1

(според първоначална програма, Локомотив II e домакин, но по взаимна договорка между двата отбора, домакинствата в мачовете са разменени)

1:0-Рангел Игнатов (56 дузпа)

2:0-Рангел Игнатов (63)

2:1-Тони Лесов (68)

3:1-Мирослав Манев (89)



Димитровград (Димитровград) - Ботев II (Пловдив) 3:2

1:0-Григор Георгиев (32)

2:0-Филип Сантов (56)

2:1-Емил Найденов (68)

3:1-Горан Ахмед (85)

3:2-Никола Гелин (88)



Спартак (Пловдив) - Берое II (Стара Загора) 6:0

1:0-Мирослав Радев (5)

2:0-Тодор Тодоров (10)

3:0-Тодор Тодоров (33)

4:0-Мирослав Радев (40)

5:0-Тодор Тодоров (45)

6:0-Тодор Тодоров (81)

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