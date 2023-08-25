Резултати и голмайстори в 4-я кръг на Елитната група до 16 години

Локомотив (Пловдив) - ФК Пловдив 2015 2:1

1:0 Махир Шерифов (44')

1:1 Димитър Маринчешки (66')

2:1 Димитър Димитров (79')

Национал - Пирин 7:2

0:1 Мартин Гогов (16')

1:1 Денис Пешев (20')

2:1 Кристиян Горянов (30')

2:2 Веселин Тундоров (33')

3:2 Стефан Крумов (37')

4:2 Кристиян Горянов (49')

5:2 Кристиян Горянов (57')

6:2 Георги Манолов (62')

7:2 Алекс Александров (90')

Лудогорец - Славия 2:1

1:0 Максим Минков (40')

2:0 Калоян Божков (56')

2:1 Велизар Ветов (81')

Спартак (Пловдив) - Арда 0:3

0:1 Борис Тодев (36')

0:2 Борис Тодев (58')

0:3 Ерай Кямил (69')

Звезденбург - Ботев (Пловдив) 2:2

0:1 Иван Дейков (57')

1:1 Ивайло Тодоров (59')

2:1 Ивайло Тодоров (81')

2:2 Димитър Урумов (89')

Хебър - Спартак (Плевен) 0:3

0:1 Мартин Христов (32')

0:2 Венелин Николов (67')

0:3 Ивелин Николаев (83')

Левски - ЦСКА - София 0:0

Берое - Септември 1:7

0:1 Димитър Челебиев (4')

0:2 Васил Василов (39')

0:3 Венислав Михайлов (42')

1:3 Жулиен Евтимов (51') д

1:4 Никола Генчев (56')

1:5 Димитър Челебиев (65')

1:6 Йордан Аталъков (74') д

1:7 Йордан Аталъков (85')

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