Резултати и голмайстори в 4-я кръг на Елитната група до 16 години

Локомотив (Пловдив) - ФК Пловдив 2015 2:1
1:0 Махир Шерифов (44')
1:1 Димитър Маринчешки (66')
2:1 Димитър Димитров (79')
Национал - Пирин 7:2
0:1 Мартин Гогов (16')
1:1 Денис Пешев (20')
2:1 Кристиян Горянов (30')
2:2 Веселин Тундоров (33')
3:2 Стефан Крумов (37')
4:2 Кристиян Горянов (49')
5:2 Кристиян Горянов (57')
6:2 Георги Манолов (62')
7:2 Алекс Александров (90')
Лудогорец - Славия 2:1
1:0 Максим Минков (40')
2:0 Калоян Божков (56')
2:1 Велизар Ветов (81')
Спартак (Пловдив) - Арда 0:3
0:1 Борис Тодев (36')
0:2 Борис Тодев (58')
0:3 Ерай Кямил (69')
Звезденбург - Ботев (Пловдив) 2:2
0:1 Иван Дейков (57')
1:1 Ивайло Тодоров (59')
2:1 Ивайло Тодоров (81')
2:2 Димитър Урумов (89')
Хебър - Спартак (Плевен) 0:3
0:1 Мартин Христов (32')
0:2 Венелин Николов (67')
0:3 Ивелин Николаев (83')
Левски - ЦСКА - София 0:0
Берое - Септември 1:7
0:1 Димитър Челебиев (4')
0:2 Васил Василов (39')
0:3 Венислав Михайлов (42')
1:3 Жулиен Евтимов (51') д
1:4 Никола Генчев (56')
1:5 Димитър Челебиев (65')
1:6 Йордан Аталъков (74') д
1:7 Йордан Аталъков (85')
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