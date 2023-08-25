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  3. Резултати и голмайстори в 4-я кръг на Елитната група до 16 години

Резултати и голмайстори в 4-я кръг на Елитната група до 16 години

  • 25 авг 2023 | 11:36
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Резултати и голмайстори в 4-я кръг на Елитната група до 16 години

Локомотив (Пловдив) - ФК Пловдив 2015  2:1
1:0 Махир Шерифов (44')
1:1 Димитър Маринчешки (66')
2:1 Димитър Димитров (79')

Национал - Пирин  7:2
0:1 Мартин Гогов (16')
1:1 Денис Пешев (20')
2:1 Кристиян Горянов (30')
2:2 Веселин Тундоров (33')
3:2 Стефан Крумов (37')
4:2 Кристиян Горянов (49')
5:2 Кристиян Горянов (57')
6:2 Георги Манолов (62')
7:2 Алекс Александров (90')

Лудогорец - Славия  2:1
1:0 Максим Минков (40')
2:0 Калоян Божков (56')
2:1 Велизар Ветов (81')

Спартак (Пловдив) - Арда  0:3
0:1 Борис Тодев (36')
0:2 Борис Тодев (58')
0:3 Ерай Кямил (69')

Звезденбург - Ботев (Пловдив)  2:2
0:1 Иван Дейков (57')
1:1 Ивайло Тодоров (59')
2:1 Ивайло Тодоров (81')
2:2 Димитър Урумов (89')

Хебър - Спартак (Плевен)  0:3
0:1 Мартин Христов (32')
0:2 Венелин Николов (67')
0:3 Ивелин Николаев (83')

Левски - ЦСКА - София  0:0

Берое - Септември  1:7
0:1 Димитър Челебиев (4')
0:2 Васил Василов (39')
0:3 Венислав Михайлов (42')
1:3 Жулиен Евтимов (51') д
1:4 Никола Генчев (56')
1:5 Димитър Челебиев (65')
1:6 Йордан Аталъков (74') д
1:7 Йордан Аталъков (85')

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