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Локомотив (София) представи европейски шампион с Португалия

  • 15 юли 2023 | 12:24
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Локомотив (София) обяви официално шестото си ново лято попълнение. Това е полузащитникът Диого Тейшейра, който е парафирал своя двугодишен договор. Тейшейра е европейски шампион до 19 години с Португалия.

Ето какво написаха „червено-черните“:

"Добре дошъл, Диого Тешейра

Приветстваме шестото си ново попълнение до момента в лятната селекция. Това е вътрешният полузащитник Диого Тешейра, който идва от Монталегре.

24-годишният футболист е европейски шампион до 19 години с националния отбор на Португалия.

Договорът му е за срок от 2 години.

Пожелаваме му успех".

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