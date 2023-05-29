Резултати и голмайстори от 29-ия кръг в Елитната група до 15 години
Локомотив (Пловдив) - ЦСКА-София 1:1
1:0 Росен Кръстев (48')
1:1 Виктор Иванов (70')
Спартак (Плевен) - Звезденбург 0:0
Черно море - Дунав 2:0
1:0 Петър Николов (30')
2:0 Виктор Иванов (40')
Лудогорец - Пловдив 2015 4:0
1:0 Димитър Мрънков (41')
2:0 Димитър Мрънков (44')
3:0 Максим Минков (50')
4:0 Петър Вълов (65')
Септември - Национал 2:1
0:1 Виктор Илиев (30')
1:1 Васил Василов (39')
2:1 Младен Петков (51')
Берое - Левски 1:3
0:1 Велин Драгоев (13')
0:2 Иво Мотев (41')
0:3 Иво Мотев (44')
1:3 Николай Димитров (67')
Етър - Славия 1:0
1:0 Цветомир Траянов (16')
Ботев (Пловдив) - Локомотив (София) 4:1
1:0 Иван Дейков (22')
2:0 Иван Дейков (25')
3:0 Иван Дейков (28')
4:0 Самуил Цонов (40')
4:1 Емилиян Гогев (45')
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