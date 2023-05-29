Резултати и голмайстори от 29-ия кръг в Елитната група до 15 години

Локомотив (Пловдив) - ЦСКА-София 1:1

1:0 Росен Кръстев (48')

1:1 Виктор Иванов (70')

Спартак (Плевен) - Звезденбург 0:0

Черно море - Дунав 2:0

1:0 Петър Николов (30')

2:0 Виктор Иванов (40')

Лудогорец - Пловдив 2015 4:0

1:0 Димитър Мрънков (41')

2:0 Димитър Мрънков (44')

3:0 Максим Минков (50')

4:0 Петър Вълов (65')

Септември - Национал 2:1

0:1 Виктор Илиев (30')

1:1 Васил Василов (39')

2:1 Младен Петков (51')

Берое - Левски 1:3

0:1 Велин Драгоев (13')

0:2 Иво Мотев (41')

0:3 Иво Мотев (44')

1:3 Николай Димитров (67')

Етър - Славия 1:0

1:0 Цветомир Траянов (16')

Ботев (Пловдив) - Локомотив (София) 4:1

1:0 Иван Дейков (22')

2:0 Иван Дейков (25')

3:0 Иван Дейков (28')

4:0 Самуил Цонов (40')

4:1 Емилиян Гогев (45')

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