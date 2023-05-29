Популярни
»
Игри

Гледай на живо

"Контра": Защо се провали Борусия (Дортмунд)
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати и голмайстори от 29-ия кръг в Елитната група до 15 години

Резултати и голмайстори от 29-ия кръг в Елитната група до 15 години

  • 29 май 2023 | 14:34
  • 610
  • 0
Резултати и голмайстори от 29-ия кръг в Елитната група до 15 години

Локомотив (Пловдив) - ЦСКА-София  1:1
1:0 Росен Кръстев (48')
1:1 Виктор Иванов (70')

Спартак (Плевен) - Звезденбург  0:0

Черно море - Дунав  2:0
1:0 Петър Николов (30')
2:0 Виктор Иванов (40')

Лудогорец - Пловдив 2015  4:0
1:0 Димитър Мрънков (41')
2:0 Димитър Мрънков (44')
3:0 Максим Минков (50')
4:0 Петър Вълов (65')

Септември - Национал  2:1
0:1 Виктор Илиев (30')
1:1 Васил Василов (39')
2:1 Младен Петков (51')

Берое - Левски  1:3
0:1 Велин Драгоев (13')
0:2 Иво Мотев (41')
0:3 Иво Мотев (44')
1:3 Николай Димитров (67')

Етър - Славия  1:0
1:0 Цветомир Траянов (16')

Ботев (Пловдив) - Локомотив (София)  4:1
1:0 Иван Дейков (22')
2:0 Иван Дейков (25')
3:0 Иван Дейков (28')
4:0 Самуил Цонов (40')
4:1 Емилиян Гогев (45')

Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.

Регистрирай сe

Още от БГ Футбол

Най-важният играч на ЦСКА 1948 при статични положения аут за ЦСКА - София

Най-важният играч на ЦСКА 1948 при статични положения аут за ЦСКА - София

  • 29 май 2023 | 13:10
  • 11065
  • 9
Фратрия пише нова футболна история край морето

Фратрия пише нова футболна история край морето

  • 29 май 2023 | 12:30
  • 2026
  • 5
Важен играч се завръща за последния мач на Спартак на "Коритото"

Важен играч се завръща за последния мач на Спартак на "Коритото"

  • 29 май 2023 | 12:08
  • 1366
  • 4
ЦСКА - София може да стане шампион още тази събота

ЦСКА - София може да стане шампион още тази събота

  • 29 май 2023 | 11:39
  • 33195
  • 373
УЕФА ангажира двама българи за финала в ШЛ

УЕФА ангажира двама българи за финала в ШЛ

  • 29 май 2023 | 11:03
  • 4332
  • 5
Защо ЦСКА 1948 игра в бяло срещу Лудогорец и Чочев не взе капитанската лента - отговорът от Бистрица

Защо ЦСКА 1948 игра в бяло срещу Лудогорец и Чочев не взе капитанската лента - отговорът от Бистрица

  • 29 май 2023 | 11:00
  • 10501
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА - София може да стане шампион още тази събота

ЦСКА - София може да стане шампион още тази събота

  • 29 май 2023 | 11:39
  • 33195
  • 373
Най-важният играч на ЦСКА 1948 при статични положения аут за ЦСКА - София

Най-важният играч на ЦСКА 1948 при статични положения аут за ЦСКА - София

  • 29 май 2023 | 13:10
  • 11065
  • 9
Oфициално: Маурисио Почетино е новият мениджър на Челси

Oфициално: Маурисио Почетино е новият мениджър на Челси

  • 29 май 2023 | 15:18
  • 1393
  • 4
"Sportal.bg подкаст - Вечното дерби", гост: Валентин Илиев

"Sportal.bg подкаст - Вечното дерби", гост: Валентин Илиев

  • 29 май 2023 | 09:11
  • 10967
  • 5
Славия се доближава все повече към баража, а Ботев ще търси първи успех на “Колежа”

Славия се доближава все повече към баража, а Ботев ще търси първи успех на “Колежа”

  • 29 май 2023 | 07:44
  • 8668
  • 45

Видео акценти

(U15) Берое - Левски 1:3

БГ Футбол

(U15) Берое - Левски 1:3
Куриозна случка в двубоя от Елитната група U15 между Черно море и Дунав

БГ Футбол

Куриозна случка в двубоя от Елитната група U15 между Черно море и Дунав
(U15) Септември - Национал 2:1

БГ Футбол

(U15) Септември - Национал 2:1
Струмска слава - Литекс 1:0

БГ Футбол

Струмска слава - Литекс 1:0
(U15) Черно море - Дунав (Русе) 2:0

БГ Футбол

(U15) Черно море - Дунав (Русе) 2:0
(U15) Локомотив (Пловдив) - ЦСКА-София 1:1

БГ Футбол

(U15) Локомотив (Пловдив) - ЦСКА-София 1:1