Съдийски назначения за 20-ия кръг във Втора лига
Станаха ясни назначенията за 20-ия кръг на Втора лига. Срещите ще се изиграят на 24, 25 и 26 февруари.
Ето всички наряди:
24 февруари 2023 г., петък, 14:00 ч.
Ботев Пд II - ОФК Беласица
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Георги Димчев Великов
4-ТИ: Петър Милков Николов
СН: Николай Тодоров Петров
24 февруари 2023 г., петък, 14:30 ч.
ОФК Янтра 2019 - ОФК Спартак Пл
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Виктор Андриянов Кукуянов
4-ТИ: Борис Борисов Попов
СН: Красимир Иванов Василев
24 февруари 2023 г., петък, 17:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - Спортист 2009
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Михаел Николаев Денчев
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Стоян Христов Денев
25 февруари 2023 г., събота, 14:00 ч.
ПФК Марица 1921 - Дунав Русе
ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов
СН: Йордан Иларионов Дурчев
25 февруари 2023 г., събота, 14:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II - ФК Струмска слава 1927
ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Живко Руменов Петров АС2: Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ: Тодор Недялков Киров
СН: Асен Йорданов Николов
25 февруари 2023 г., събота, 14:00 ч.
ФК Крумовград - Миньор
ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Желязко Димитров Пилатов АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев
СН: Илко Мирославов Топалов
25 февруари 2023 г., събота, 14:00 ч.
ФК Созопол - ФК Литекс Ловеч
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Мюмюн Мехмед Сар
СН: Георги Иванов Хаджийски
25 февруари 2023 г., събота, 16:00 ч.
ФК Етър ВТ - ФК Витоша
ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Йосиф Петров Ронков
26 февруари 2023 г., неделя, 14:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ЦСКА 1948 II
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Асен Крумов Крумов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов
СН: Живко Герганов Недялков
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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