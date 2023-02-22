Съдийски назначения за 20-ия кръг във Втора лига

Станаха ясни назначенията за 20-ия кръг на Втора лига. Срещите ще се изиграят на 24, 25 и 26 февруари.

Ето всички наряди:

24 февруари 2023 г., петък, 14:00 ч.

Ботев Пд II - ОФК Беласица

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Георги Димчев Великов

4-ТИ: Петър Милков Николов

СН: Николай Тодоров Петров



24 февруари 2023 г., петък, 14:30 ч.

ОФК Янтра 2019 - ОФК Спартак Пл

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Виктор Андриянов Кукуянов

4-ТИ: Борис Борисов Попов

СН: Красимир Иванов Василев



24 февруари 2023 г., петък, 17:00 ч.

ПФК Монтана 1921 - Спортист 2009

ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Михаел Николаев Денчев

4-ТИ: Стилян Стоянов Колев

СН: Стоян Христов Денев



25 февруари 2023 г., събота, 14:00 ч.

ПФК Марица 1921 - Дунав Русе

ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Николай Иванов Михайлов

4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов

СН: Йордан Иларионов Дурчев



25 февруари 2023 г., събота, 14:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 II - ФК Струмска слава 1927

ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Живко Руменов Петров АС2: Богомил Севдалинов Димитров

4-ТИ: Тодор Недялков Киров

СН: Асен Йорданов Николов



25 февруари 2023 г., събота, 14:00 ч.

ФК Крумовград - Миньор

ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Желязко Димитров Пилатов АС2: Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев

СН: Илко Мирославов Топалов



25 февруари 2023 г., събота, 14:00 ч.

ФК Созопол - ФК Литекс Ловеч

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Мюмюн Мехмед Сар

СН: Георги Иванов Хаджийски



25 февруари 2023 г., събота, 16:00 ч.

ФК Етър ВТ - ФК Витоша

ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Марин Иванов Бонев

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Йосиф Петров Ронков



26 февруари 2023 г., неделя, 14:00 ч.

ПФК Добруджа 1919 - ЦСКА 1948 II

ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Асен Крумов Крумов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов

СН: Живко Герганов Недялков



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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