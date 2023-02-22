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  3. Съдийски назначения за 20-ия кръг във Втора лига

Съдийски назначения за 20-ия кръг във Втора лига

  • 22 фев 2023 | 11:23
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Съдийски назначения за 20-ия кръг във Втора лига

Станаха ясни назначенията за 20-ия кръг на Втора лига. Срещите ще се изиграят на 24, 25 и 26 февруари.

Ето всички наряди:

24 февруари 2023 г., петък, 14:00 ч. 
Ботев Пд II - ОФК Беласица 
ГС:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1:    Костадин Димитров Тановчев    АС2:    Георги Димчев Великов 
4-ТИ:    Петър Милков Николов                
СН:    Николай Тодоров Петров        

24 февруари 2023 г., петък, 14:30 ч. 
ОФК Янтра 2019 - ОФК Спартак Пл 
ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Дарин Василев Иванов    АС2:    Виктор Андриянов Кукуянов 
4-ТИ:    Борис Борисов Попов                 
СН:    Красимир Иванов Василев        

24 февруари 2023 г., петък, 17:00 ч. 
ПФК Монтана 1921 - Спортист 2009 
ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Александър Христов Апостолов    АС2:    Михаел Николаев Денчев 
4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев                 
СН:    Стоян Христов Денев        

25 февруари 2023 г., събота, 14:00 ч. 
ПФК Марица 1921 - Дунав Русе 
ГС:    Станимир Георгиев Тодоров    АС1:    Венцислав Бориславов Банчев    АС2:    Николай Иванов Михайлов 
4-ТИ:    Владимир Николаев Кирилов                 
СН:    Йордан Иларионов Дурчев        

25 февруари 2023 г., събота, 14:00 ч. 
ПФК Лудогорец 1945 II - ФК Струмска слава 1927 
ГС:   Кристиян Младенов Тодоров   АС1:   Живко Руменов Петров   АС2:   Богомил Севдалинов Димитров 
4-ТИ:   Тодор Недялков Киров            
СН:   Асен Йорданов Николов     

25 февруари 2023 г., събота, 14:00 ч. 
ФК Крумовград - Миньор 
ГС:   Георги Иванов Иванов   АС1:   Желязко Димитров Пилатов   АС2:   Месут Севинчев Ахмедов 
4-ТИ:   Денислав Йорданов Сталев            
СН:   Илко Мирославов Топалов     

25 февруари 2023 г., събота, 14:00 ч. 
ФК Созопол - ФК Литекс Ловеч 
ГС:   Димо Стоянов Димов   АС1:   Васил Стоянов Шавов   АС2:   Станимир Емилов Трифонов 
4-ТИ:   Мюмюн Мехмед Сар            
СН:   Георги Иванов Хаджийски     

25 февруари 2023 г., събота, 16:00 ч. 
ФК Етър ВТ - ФК Витоша 
ГС:   Любомир Николаев Вушовски   АС1:   Георги Пламенов Тодоров   АС2:   Марин Иванов Бонев 
4-ТИ:   Любослав Бисеров Любомиров            
СН:   Йосиф Петров Ронков     

26 февруари 2023 г., неделя, 14:00 ч. 
ПФК Добруджа 1919 - ЦСКА 1948 II 
ГС:   Мартин Иванов Марков   АС1:   Георги Любомиров Минев   АС2:   Асен Крумов Крумов 
4-ТИ:   Стоян Панталеев Арсов            
СН:   Живко Герганов Недялков     

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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