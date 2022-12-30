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ЦСКА 1948 обяви помощника на Тошко Янчев

  • 30 дек 2022 | 14:46
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Наставникът Мирослав Косев официално е част от ЦСКА 1948. Специалистът ще бъде помощник-треньор в треньорския щаб на Тодор Янчев. През изминалия есенен полусезон Косев беше асистент на Велислав Вуцов в Крумовград, който понастоящем заема второто място във Втора лига с актив от 30 точки след 17 изиграни мача – с пет зад дублиращия тим на "червените", който е на върха в класирането. 

48-годишният Мирослав Косев е бивш футболист на Нефтохимик (Бургас) и на Черноморец (Бургас), за който има над 150 мача и 22 гола. Косев е бил помощник-треньор още в Левски и в китайския Шъдзяджуан, където работи с бившия национален селекционер Ясен Петров.

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