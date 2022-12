Партизан на Duplicate и KalubeR не се затрудни срещу български тим

Партизан с Виктор "Duplicate" Митев и Калин "KalubeR" Ерендицов се справи с българската сборка Katuna в квалификациите по Counter-Strike шампионата CCT South Europe Series 2. След разгрома с 2:0 (16-9, 16-3) ,"гробарите" вече са с победа напред в своята група C. Съвсем скоро пък друг роден микс, този на Beyond Possible, излиза срещу BLINK в група D.

Срещата между Партизан и Katuna се проведе на Ancient и Inferno. И двете карти се оказаха безпроблемни за сръбския клуб, който не остави шансове на българските си опоненти. Въпреки това обаче, именно Duplicate бе един от най-активните за "гробарите" с 46 фрага и 1.63 рейтинг.