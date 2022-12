ФИА: Наказанието на Ред Бул е справедливо

🎞 𝐹𝐼𝐴 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑂𝑓 𝑇ℎ𝑒 𝑌𝑒𝑎𝑟 ⚡️



🗳Vote and enter the competition for a chance to win!🎁



‣ https://t.co/Ln0ht6c9Uw



✨ The most spectacular moments of the past year in the ABB @FIAFormulaE!#FIA #FIAActionoftheYear #FIAPrizeGiving pic.twitter.com/XJR7f8pYoX