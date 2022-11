От Riot Games подготвят най-впечатляващата церемония за Worlds досега

Този уикенд, в ранните часове на неделния ден, ще се проведе грандиозният финален сблъсък от най-голямото събитие в света на League of Legends - световния шампионат - Worlds. Отборите, които ще премерят сили, са корейските грандове DRX и Т1, а победилият в Best of 5 срещата ще си тръгне с 489 500 долара. Последният мач от първенството ще се играе в залата, където играе и НБА клуба Голдън Стейт Уориърс - "Чейс Център".

Главата на Riot Games Esports Кари Дън обясни какво ще е впечатляващото в новия проект за World Championship-а. Той сподели, че за организирането на сцената се работи постоянно, а тази работа само ще се увеличи по време на дългите битки. Очакват се много изненади за феновете, които трябва да са наясно и че церемонията за откриването на финалите, която ще е и най-грандиозна от цялото събитие, ще бъде разделена на три части за различните певци. Изпълнителите, които ще пеят пък са Lil Nas X, Джаксън Уанг от GOT7 и 2WEI collective.