Популярни
»

Гледай на живо

Сейнт Патрикс шокира ЦСКА - София и постигна минимален успех като гост - на живо от "Васил Левски"
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус (Малчика)
  3. Осем нови футболисти в състава на Ювентус (Малчика)

Осем нови футболисти в състава на Ювентус (Малчика)

  • 4 авг 2022 | 20:58
  • 729
  • 0

Ювентус (Малчика) комплектова отбора си за новия сезон на Северозападната Трета лига. Селекцията беше ориентирана към подмладяване. Шестима от осемте новопривлечени са под 20-годишна възраст. Запазен е и гръбнака на тима от миналата кампания.

Съставът на Ювентус за новия сезон: 

Вратар – Иван Николов;

Защитници – Валентин Антонов, Любомир Йозов, Кристиян Марков, Стефан Трайков, Костадин Малинов, Асен Медведев, Ангел Боев, Любослав Вегенов;

Полузащитници – Румен Миков, Велислав Иванов, Кристиян Аначков, Николай Генов, Тодор Тодоров, Александър Младенов, Янислав Иванов, Денислав Петров, Свилен Емилов;

Нападатели – Мартин Милков, Александър Скорчев, Ивайло Дюлгеров, Александър Ламбев.

Треньор – Веселин Симеонов

Още от БГ Футбол

Де Нойер: Атакувахме и имахме добри положения, но една грешка и те вкараха

Де Нойер: Атакувахме и имахме добри положения, но една грешка и те вкараха

  • 4 авг 2022 | 22:16
  • 94
  • 0
Илич разочарован, каза на какво се надява за реванша

Илич разочарован, каза на какво се надява за реванша

  • 4 авг 2022 | 22:12
  • 2456
  • 1
Кланси: ЦСКА трябва да очаква по-тежък мач в Ирландия

Кланси: ЦСКА трябва да очаква по-тежък мач в Ирландия

  • 4 авг 2022 | 22:09
  • 370
  • 1
Хамрун 0:0 Левски, Кръстев изпусна дузпа, Михайлов спаси "сините"

Хамрун 0:0 Левски, Кръстев изпусна дузпа, Михайлов спаси "сините"

  • 4 авг 2022 | 22:05
  • 55557
  • 146
Шокиращо домакинско поражение за ЦСКА - София в Европа, реваншът става труден

Шокиращо домакинско поражение за ЦСКА - София в Европа, реваншът става труден

  • 4 авг 2022 | 21:54
  • 75149
  • 479
Юношите старша възраст на Лудогорец измъчиха връстниците си от Реал Мадрид

Юношите старша възраст на Лудогорец измъчиха връстниците си от Реал Мадрид

  • 4 авг 2022 | 21:46
  • 775
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шокиращо домакинско поражение за ЦСКА - София в Европа, реваншът става труден

Шокиращо домакинско поражение за ЦСКА - София в Европа, реваншът става труден

  • 4 авг 2022 | 21:54
  • 75149
  • 479
Хамрун 0:0 Левски, Кръстев изпусна дузпа, Михайлов спаси "сините"

Хамрун 0:0 Левски, Кръстев изпусна дузпа, Михайлов спаси "сините"

  • 4 авг 2022 | 22:05
  • 55557
  • 146
Илич разочарован, каза на какво се надява за реванша

Илич разочарован, каза на какво се надява за реванша

  • 4 авг 2022 | 22:12
  • 2456
  • 1
Огромно стълпотворение на “Армията” заради Христо Стоичков, ето как го посрещнаха (видео)

Огромно стълпотворение на “Армията” заради Христо Стоичков, ето как го посрещнаха (видео)

  • 4 авг 2022 | 16:24
  • 34070
  • 146
Ла Лига не призна част от обявените от Барса приходи, новите не могат да бъдат регистрирани

Ла Лига не призна част от обявените от Барса приходи, новите не могат да бъдат регистрирани

  • 4 авг 2022 | 11:58
  • 29979
  • 108

Видео акценти

Без аплодисменти за "червените" футболисти след срамната загуба от Сейнт Патрикс

БГ Футбол

Без аплодисменти за "червените" футболисти след срамната загуба от Сейнт Патрикс
Шоу на фенерчетата на стадиона в Малта

БГ Футбол

Шоу на фенерчетата на стадиона в Малта
Груба грешка на Асен Дончев позволи на Сейнт Патрикс да поведе в резултата

БГ Футбол

Груба грешка на Асен Дончев позволи на Сейнт Патрикс да поведе в резултата
ПП Хамрун Спартанс - Левски 0:0

БГ Футбол

ПП Хамрун Спартанс - Левски 0:0
Сърцата подкрепа за "сините" на стадиона в Малта

БГ Футбол

Сърцата подкрепа за "сините" на стадиона в Малта
Реакцията на сините фенове след пропусната дузпа от Кръстев

БГ Футбол

Реакцията на сините фенове след пропусната дузпа от Кръстев