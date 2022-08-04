Осем нови футболисти в състава на Ювентус (Малчика)

Ювентус (Малчика) комплектова отбора си за новия сезон на Северозападната Трета лига. Селекцията беше ориентирана към подмладяване. Шестима от осемте новопривлечени са под 20-годишна възраст. Запазен е и гръбнака на тима от миналата кампания.

Съставът на Ювентус за новия сезон:

Вратар – Иван Николов;

Защитници – Валентин Антонов, Любомир Йозов, Кристиян Марков, Стефан Трайков, Костадин Малинов, Асен Медведев, Ангел Боев, Любослав Вегенов;

Полузащитници – Румен Миков, Велислав Иванов, Кристиян Аначков, Николай Генов, Тодор Тодоров, Александър Младенов, Янислав Иванов, Денислав Петров, Свилен Емилов;

Нападатели – Мартин Милков, Александър Скорчев, Ивайло Дюлгеров, Александър Ламбев.

Треньор – Веселин Симеонов