Задават се големи мачове в CS:GO

THE 6 TEAMS IN THE LANXESS HAVE FINALLY BEEN ASSEMBLED.@natusvincere 🇺🇦@FaZeClan 🇪🇺@AstralisCS 🇩🇰@TeamLiquidCS 🇺🇸🇨🇦🇱🇻@mousesports 🇪🇺@Movistar_Riders 🇪🇸



SEE YOU IN THE #IEM COLOGNE PLAYOFFS! 👊 pic.twitter.com/7dvpfPeZNm