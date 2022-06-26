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Спортист (Своге) загуби от дубъла на ЦСКА 1948

  • 26 юни 2022 | 21:50
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Спортист (Своге) загуби от дубъла на ЦСКА 1948

Спортист (Своге) загуби от втория тим на ЦСКА 1948 с 1:2 в контролна среща, която се игра в село Рила. Всички голове паднаха през второто полувреме. Мартин Тошев и Александър Аспарухов вкараха головете за „червените“, а Кирил Янакиев върна едно попадение с директен гол от пряк свободен удар. 

Футболистите на Борислав Кьосев имаха още няколко добри голови ситуации, но не успяха да реализират. 

Съставът на Спортист: Стефано Кунчев, Борислав Костов, Борислав Стойчев, Иво Харизанов, Владимир Сиромахов, Александър Бастунов, Илия Русинов, Стефан Стефанов, Георги Николов, Галин Ташев, Ариф Ферадов (Цветелин Ставрев, Петър Войнов, Сами Пилер, Богомил Богомилов, Кирил Янакиев, Йоан Маринов, Александър Иванов)

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