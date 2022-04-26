Хебър (Пазарджик) триумфира с втора поредна титла 🏆🏆
Шампиони на България по волейбол за мъже през XXI век:
Нефтохимик направи всичко възможно, но Хебър триумфира с титлата в Efbet Супер Волей в Бургас 🏐🏆
2022 - Хебър Пазарджик
2021 - Хебър Пазарджик
2020 - Нефтохимик 2010
2019 - Нефтохимик 2010
2018 - Нефтохимик 2010
2017 - Нефтохимик 2010
2016 - Добруджа 07
2015 - Марек Юнион Ивкони
2014 - Марек Юнион Ивкони
2013 - Марек Юнион Ивкони
2012 - Марек Юнион Ивкони
2011 - ЦСКА
2010 - ЦСКА
2009 - Левски Сиконко
2008 - ЦСКА
2007 - Лукойл Нефтохимик
2006 - Левски Сиконко
2005 - Левски Сиконко
2004 - Левски Сиконко
2003 - Левски Сиконко
2002 - Левски Сиконко
2001 - Левски Сиконко
2000 - Левски Сиконко
Най-много титли: ЦСКА (29), Левски (15), Славия (8), Миньор Перник (6), Нефтохимик 2010 (5), Спартак (София) и Марек Юнион Ивкони (4) и други.
СНИМКИ: Национална волейболна лига (НВЛ), startphoto.bg