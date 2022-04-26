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Хебър (Пазарджик) триумфира с втора поредна титла 🏆🏆

  • 26 април 2022 | 21:13
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Хебър (Пазарджик) триумфира с втора поредна титла 🏆🏆

Шампиони на България по волейбол за мъже през XXI век:

Нефтохимик направи всичко възможно, но Хебър триумфира с титлата в Efbet Супер Волей в Бургас 🏐🏆
Нефтохимик направи всичко възможно, но Хебър триумфира с титлата в Efbet Супер Волей в Бургас 🏐🏆

2022 - Хебър Пазарджик

2021 - Хебър Пазарджик

2020 - Нефтохимик 2010

2019 - Нефтохимик 2010

2018 - Нефтохимик 2010

2017 - Нефтохимик 2010

2016 - Добруджа 07

2015 - Марек Юнион Ивкони

2014 - Марек Юнион Ивкони

2013 - Марек Юнион Ивкони

2012 - Марек Юнион Ивкони

2011 - ЦСКА

2010 - ЦСКА

2009 - Левски Сиконко

2008 - ЦСКА

2007 - Лукойл Нефтохимик

2006 - Левски Сиконко

2005 - Левски Сиконко

2004 - Левски Сиконко

2003 - Левски Сиконко

2002 - Левски Сиконко

2001 - Левски Сиконко

2000 - Левски Сиконко

Най-много титли: ЦСКА (29), Левски (15), Славия (8), Миньор Перник (6), Нефтохимик 2010 (5), Спартак (София) и Марек Юнион Ивкони (4) и други.

СНИМКИ: Национална волейболна лига (НВЛ), startphoto.bg

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