Определиха съдиите за 28-ия кръг на efbet Лига
БФС определи съдийските назначения за 28-ия кръг на efbet Лига. Двубоите са част от втората осмица, а важната битка за седмото място между Локо (Пд) и Берое е поверена на Ивайло Стоянов.
Ето всички назначения:
21 април 2022 г., четвъртък, 15:15 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Петър Стоянов Петров
22 април 2022 г., петък, 15:15 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Мирослав Николаев Желев
СН: Димитър Панайотов Костов
25 април 2022 г., понеделник, 17:30 ч.
ФК Царско село 2015 - ПФК Ботев Враца
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Йордан Динков Сталев
25 април 2022 г., понеделник, 20:00 ч.
Футболен Клуб Пирин АД - ФК Локомотив 1929
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Станислав Георгиев Тодоров АВАР: Христо Пламенов Хаджийски
СН: Стефан Апостолов Апостолов