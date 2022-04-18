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  3. Определиха съдиите за 28-ия кръг на efbet Лига

Определиха съдиите за 28-ия кръг на efbet Лига

  • 18 април 2022 | 19:21
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БФС определи съдийските назначения за 28-ия кръг на efbet Лига. Двубоите са част от втората осмица, а важната битка за седмото място между Локо (Пд) и Берое е поверена на Ивайло Стоянов.

Ето всички назначения: 

21 април 2022 г., четвъртък, 15:15 ч. 
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Берое - Стара Загора 
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Мирослав Максимов Иванов 
4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Християна Красимирова Гутева 
СН:    Петър Стоянов Петров        

22 април 2022 г., петък, 15:15 ч. 
ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК ЦСКА 1948 
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Владимир Ангелов Велев 
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Мирослав Николаев Желев 
СН:    Димитър Панайотов Костов        

25 април 2022 г., понеделник, 17:30 ч. 
ФК Царско село 2015 - ПФК Ботев Враца 
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Димитър Русенов Русев    АС2:    Драгомир Руменов Милев 
4-ТИ:    Димо Стоянов Димов    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Георги Любомиров Минев 
СН:    Йордан Динков Сталев        

25 април 2022 г., понеделник, 20:00 ч. 
Футболен Клуб Пирин АД - ФК Локомотив 1929 
ГС:    Красен Иванов Георгиев    АС1:    Александър Ангелов Атанасов    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов 
4-ТИ:    Йото Валентинов Гарабедов    ВАР:    Станислав Георгиев Тодоров    АВАР:    Христо Пламенов Хаджийски 
СН:    Стефан Апостолов Апостолов

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