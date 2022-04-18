Определиха съдиите за 28-ия кръг на efbet Лига

БФС определи съдийските назначения за 28-ия кръг на efbet Лига. Двубоите са част от втората осмица, а важната битка за седмото място между Локо (Пд) и Берое е поверена на Ивайло Стоянов.

Ето всички назначения: