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Слави Костадинов и Динамо (Челябинск) са на финал във Висшата лига на Русия 🏐

  • 5 април 2022 | 17:39
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Слави Костадинов и Динамо (Челябинск) са на финал във Висшата лига на Русия 🏐

Разпределителят Слави Костадинов, който има руско и българско гражданство, и неговите съотборници от Динамо (Челябинск) ще играят финал във волейболната Висша лига на Русия.

Волейболистите на Динамо (Челябинск), които са водени от Алексей Андреев, спечелиха редовния сезон с актив от 55 точки, и на финала ще срещнат втория Нова (Новокуйбишевск).

Слави Костадинов, който е син на бившия български баскетболист Мариян Костадинов и руската волейболистка Марина Коновалова, е основен плеймейкър на Динамо (Челябинск). През минали сезон Слави Костадинов изигра няколко двубоя в първия отбор на Локомотив (Новосибирск) под ръководството на Пламен Константинов.

През този сезон за Динамо (Челябинск) играят опитните волейболисти Александър Мочалов и Иван Паничев, както и малдите волейболисти, които дадени под наем от Локомотив - Слави Костадинов, Иля Казаченков, Роман Мурашко и Денис Голубев.

За Нова през този сезон се изявява опитния Александър Чефранов, а тимът е воден от Алексей Бабешин.

Победителят във Висшата лига през следващия сезон ще играе в Суперлигата на Русия.

Във финалната серия Динамо (Челябинск) и Нова (Новокуйбишевск) ще играят до 3 победи от 5 мача. Финалните двубои ще се играят на (9 - 10, 16 април, и, ако се наложи на 17 и 20 април).

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