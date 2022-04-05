Ясни първите 6 тима за Държавните финали за прекадетки 🏐

Резултати от изиграните шест квалификационни турнири за прекадeтки (състезателки, родени 2007/2008 година).

Група А - Русе

02-04-2022

ВК Любо Ганев – Автосвят - Дея спорт (Бургас ) 3:0

Марек (Дупница) - Чавдар 1932 (Бяла Слатина) 3:0

03-04-2022

Дея спорт (Бургас) - Чавдар 1932 (Бяла Слатина) 3:2

Любо Ганев – Автосвят -Марек (Дупница) 3:0

Марек (Дупница) - Дея спорт Бургас 3:0

Чавдар 1932 (Бяла Слатина) -Любо Ганев- Автосвят0:3

Класиране: 1. Любо Ганев-Автосвят, 2. Марек (Дупница), 3. Дея спорт (Бургас), 4. Чавдар 1932 (Бяла Слатина)

Група Б– Видин

02-04-2022

Бдин-Вида (Видин) - ВА Стойчев-Казийски 3:2

Берое (Стара Загора) - Родопа (Смолян) 3:0

03-04-2022

ВА Стойчев-Казийски - Родопа (Смолян) 1:3

Бдин-Вида (Видин) - Берое (Стара Загора)0:3

Берое (Стара Загора) -ВА Стойчев-Казийски 3:0

Родопа (Смолян) - Бдин-Вида (Видин) 0:3

Класиране: 1. Берое (Стара Загора), 2. Бдин Вида (Видин), 3. Родопа (Смолян), 4. ВА Стойчев-Казийски

Група В - Пловдив

02-04-2022

Марица (Пловдив) - ЦСКА (прекадетки) 3:1

ЙЕБ Шумен 05 - ВК Кирково 15 0:3

03-04-2022

ЦСКА - ВК Кирково 3:1

Марица (Пловдив) - ЙЕБ Шумен 05 3:0

ЙЕБ Шумен 05 - ЦСКА (прекадетки)0:3

ВК Кирково 15 - Марица (Пловдив) 0:3

Класиране: 1. Марица (Пловдив), 2. ЦСКА, 3. ВК Кирково 15, 4. ЙЕБ Шумен 05

Група Г – Перник

02-04-2022

Миньор (Перник) - Славия 2017 3:1

Левски София - Перун (Варна) 3:0

03-04-2022

Славия 2017 - Перун (Варна) 3:0

Миньор (Перник) - Левски София 0:3

Левски София - Славия 2017 3:0

Перун (Варна) - Миньор (Перник) 0:3

Класиране:1. Левски София, 2. Миньор (Перник), Славия 2017, 4. Перун (Варна)

Група Д – Казанлък

02-04-2022

Казанлък - Велбъжд (Кюстендил) 3:0

Пан волей (Панагюрище) - Локомотив 1929 0:3

Велбъжд (Кюстендил) -Локомотив 1929 0:3

Казанлък - Пан волей (Панагюрище) 3:0

03-04-2022

Пан волей (Панагюрище) - Велбъжд (Кюстендил) 3:0

Локомотив 1929 - Казанлък 3:0

Класиране: 1. Локомотив 1929, 2. Казанлък, 3. Пан волей (Панагюрище), 4. Велбъжд (Кюстендил).

Група Е - Разлог

02-04-2022

Пирин (Разлог) - Хан Аспарух (Исперих) 3:0

Импулс (Долна Оряховица) - ЦПВК (прекадетки) 0:3

Хан Аспарух (Исперих) -ЦПВК 0:3

Пирин (Разлог) - Импулс (Долна Оряховица) 3:0

03-04-2022

Импулс (Долна Оряховица) - Хан Аспарух (Исперих) 0:3

ЦПВК - Пирин (Разлог) 3:0

Класиране: 1. ЦПВК, 2. (Разлог), 3. Хан Аспарух (Исперих), 4. Импулс (Долна Оряховица)

Първенците от шестте квалификационни турнира се класират директно за Държавни финали. Вторите и третите продължават на допълнителен квалификационен турнир.