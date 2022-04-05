Ясни първите 6 тима за Държавните финали за прекадетки 🏐
Резултати от изиграните шест квалификационни турнири за прекадeтки (състезателки, родени 2007/2008 година).
Група А - Русе
02-04-2022
ВК Любо Ганев – Автосвят - Дея спорт (Бургас ) 3:0
Марек (Дупница) - Чавдар 1932 (Бяла Слатина) 3:0
03-04-2022
Дея спорт (Бургас) - Чавдар 1932 (Бяла Слатина) 3:2
Любо Ганев – Автосвят -Марек (Дупница) 3:0
Марек (Дупница) - Дея спорт Бургас 3:0
Чавдар 1932 (Бяла Слатина) -Любо Ганев- Автосвят0:3
Класиране: 1. Любо Ганев-Автосвят, 2. Марек (Дупница), 3. Дея спорт (Бургас), 4. Чавдар 1932 (Бяла Слатина)
Група Б– Видин
02-04-2022
Бдин-Вида (Видин) - ВА Стойчев-Казийски 3:2
Берое (Стара Загора) - Родопа (Смолян) 3:0
03-04-2022
ВА Стойчев-Казийски - Родопа (Смолян) 1:3
Бдин-Вида (Видин) - Берое (Стара Загора)0:3
Берое (Стара Загора) -ВА Стойчев-Казийски 3:0
Родопа (Смолян) - Бдин-Вида (Видин) 0:3
Класиране: 1. Берое (Стара Загора), 2. Бдин Вида (Видин), 3. Родопа (Смолян), 4. ВА Стойчев-Казийски
Група В - Пловдив
02-04-2022
Марица (Пловдив) - ЦСКА (прекадетки) 3:1
ЙЕБ Шумен 05 - ВК Кирково 15 0:3
03-04-2022
ЦСКА - ВК Кирково 3:1
Марица (Пловдив) - ЙЕБ Шумен 05 3:0
ЙЕБ Шумен 05 - ЦСКА (прекадетки)0:3
ВК Кирково 15 - Марица (Пловдив) 0:3
Класиране: 1. Марица (Пловдив), 2. ЦСКА, 3. ВК Кирково 15, 4. ЙЕБ Шумен 05
Група Г – Перник
02-04-2022
Миньор (Перник) - Славия 2017 3:1
Левски София - Перун (Варна) 3:0
03-04-2022
Славия 2017 - Перун (Варна) 3:0
Миньор (Перник) - Левски София 0:3
Левски София - Славия 2017 3:0
Перун (Варна) - Миньор (Перник) 0:3
Класиране:1. Левски София, 2. Миньор (Перник), Славия 2017, 4. Перун (Варна)
Група Д – Казанлък
02-04-2022
Казанлък - Велбъжд (Кюстендил) 3:0
Пан волей (Панагюрище) - Локомотив 1929 0:3
Велбъжд (Кюстендил) -Локомотив 1929 0:3
Казанлък - Пан волей (Панагюрище) 3:0
03-04-2022
Пан волей (Панагюрище) - Велбъжд (Кюстендил) 3:0
Локомотив 1929 - Казанлък 3:0
Класиране: 1. Локомотив 1929, 2. Казанлък, 3. Пан волей (Панагюрище), 4. Велбъжд (Кюстендил).
Група Е - Разлог
02-04-2022
Пирин (Разлог) - Хан Аспарух (Исперих) 3:0
Импулс (Долна Оряховица) - ЦПВК (прекадетки) 0:3
Хан Аспарух (Исперих) -ЦПВК 0:3
Пирин (Разлог) - Импулс (Долна Оряховица) 3:0
03-04-2022
Импулс (Долна Оряховица) - Хан Аспарух (Исперих) 0:3
ЦПВК - Пирин (Разлог) 3:0
Класиране: 1. ЦПВК, 2. (Разлог), 3. Хан Аспарух (Исперих), 4. Импулс (Долна Оряховица)
Първенците от шестте квалификационни турнира се класират директно за Държавни финали. Вторите и третите продължават на допълнителен квалификационен турнир.