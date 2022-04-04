Станаха ясни съдиите за 30-ия кръг на Втора лига
Станаха ясни съдийските назначения за междинния 30-ти кръг във Втора лига. Всички мачове ще се изиграят на 6 април (сряда) от 17:00 часа, като само Етър - Монтана е насрочен за 19:30.
Ето и назначенията:
6 април 2022 г., сряда, 17:00 ч.
Хебър 1918 - Спартак 1918
ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Илко Мирославов Топалов
6 април 2022 г., сряда, 17:00 ч.
ФК МАРЕК 1915 - Ботев Пд II
ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Петър Веселинов Балтов
4-ТИ: Благой Кирилов Манов
СН: Веселин Мишев Добриянов
6 април 2022 г., сряда, 17:00 ч.
ФК Созопол - Спортист 2009
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Ивайло Пламенов Атанасов
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев
СН: Живко Герганов Недялков
6 април 2022 г., сряда, 17:00 ч.
ОФК Янтра 2019 - ФК Струмска слава 1927
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Тихомир Георгиев Боболов
6 април 2022 г., сряда, 17:00 ч.
Септември См - ПФК Септември Сф
ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Стефан Делчев Делчев АС2: Владимир Здравков Хубенов
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев
СН: Крум Добринов Стоилов
6 април 2022 г., сряда, 17:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II - ЦСКА 1948 II
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Камен Михайлов Алексиев
6 април 2022 г., сряда, 17:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ФК Литекс Ловеч
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Иван Руменов Христов
СН: Борис Димитров Борисов
6 април 2022 г., сряда, 19:30 ч.
ФК Етър ВТ - Монтана
ГС: Валентин Георгиев Станчев АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Пламен Божидаров Мехлемов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.