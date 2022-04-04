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  3. Станаха ясни съдиите за 30-ия кръг на Втора лига

Станаха ясни съдиите за 30-ия кръг на Втора лига

  • 4 април 2022 | 15:02
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Станаха ясни съдийските назначения за междинния 30-ти кръг във Втора лига. Всички мачове ще се изиграят на 6 април (сряда) от 17:00 часа, като само Етър - Монтана е насрочен за 19:30. 

Ето и назначенията:

6 април 2022 г., сряда, 17:00 ч. 
Хебър 1918 - Спартак 1918 
ГС:    Неделчо Танчев Гаджалов    АС1:    Георги Валентинов Стамболджиев    АС2:    Светослав Колев Енчев 
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев                 
СН:    Илко Мирославов Топалов        

6 април 2022 г., сряда, 17:00 ч. 
ФК МАРЕК 1915 - Ботев Пд II 
ГС:    Стефан Атанасов Гурков    АС1:    Мирослав Николаев Желев    АС2:    Петър Веселинов Балтов 
4-ТИ:    Благой Кирилов Манов                 
СН:    Веселин Мишев Добриянов        

6 април 2022 г., сряда, 17:00 ч. 
ФК Созопол - Спортист 2009 
ГС:    Михаел Петков Павлов    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Ивайло Пламенов Атанасов 
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев                 
СН:    Живко Герганов Недялков        

6 април 2022 г., сряда, 17:00 ч. 
ОФК Янтра 2019 - ФК Струмска слава 1927 
ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Владимир Тодоров Ташков    АС2:    Мирослав Николаев Симеонов 
4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев                 
СН:    Тихомир Георгиев Боболов        

6 април 2022 г., сряда, 17:00 ч. 
Септември См - ПФК Септември Сф 
ГС:    Мустафа Севди Шефкет    АС1:    Стефан Делчев Делчев    АС2:    Владимир Здравков Хубенов 
4-ТИ:    Денислав Йорданов Сталев                 
СН:    Крум Добринов Стоилов        

6 април 2022 г., сряда, 17:00 ч. 
ПФК Лудогорец 1945 II - ЦСКА 1948 II 
ГС:    Стоян Панталеев Арсов    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Радослав Георгинов Вутов 
4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров                 
СН:    Камен Михайлов Алексиев        

6 април 2022 г., сряда, 17:00 ч. 
ПФК Добруджа 1919 - ФК Литекс Ловеч 
ГС:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1:    Асен Крумов Крумов    АС2:    Дарин Василев Иванов 
4-ТИ:    Иван Руменов Христов                 
СН:    Борис Димитров Борисов        

6 април 2022 г., сряда, 19:30 ч. 
ФК Етър ВТ - Монтана 
ГС:    Валентин Георгиев Станчев    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Васил Стоянов Шавов 
4-ТИ:    Станимир Георгиев Тодоров                 
СН:    Пламен Божидаров Мехлемов        

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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