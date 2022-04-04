Станаха ясни съдиите за 30-ия кръг на Втора лига

Станаха ясни съдийските назначения за междинния 30-ти кръг във Втора лига. Всички мачове ще се изиграят на 6 април (сряда) от 17:00 часа, като само Етър - Монтана е насрочен за 19:30.

Ето и назначенията: