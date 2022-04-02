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  3. Резултати и голмайстори от 19-ия кръг на Североизточната Трета лига

Резултати и голмайстори от 19-ия кръг на Североизточната Трета лига

  • 2 април 2022 | 20:22
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Резултати и голмайстори от 19-ия кръг на Североизточната Трета лига

Днес се изиграха повечето от двубоите от 19-ия кръг на Североизточната Трета лига. Дунав (Русе), който доскоро беше безпогрешен в първенството, допусна второ равенство. Този път “драконите” не успяха да се справят със Септември (Тервел). Лудогорец III пък разби с 9:0 Спортист (Генерал Трошево). Ето всички резултати от днешните срещи: 

Спартак II (Варна) - Черноморец (Балчик) 1:1 
1:0-Калоян Янчев (13) 
1:1-Иван Цачев (80) 

Лудогорец III (Разград) - Спортист (Генерал Тошево) 9:0 
1:0-Йоан Йорданов (4) 
2:0-Йоан Йорданов (6) 
3:0-Йоан Йорданов (10) 
4:0-Зафер Инан (18) 
5:0-Йоан Йорданов (42) 
6:0-Каел Димитров (47) 
7:0-Димитър Иванов (49) 
8:0-Радослав Захариев (62) 
9:0-Никола Тодоров (72) 

Волов (Шумен) - Светкавица (Търговище) 2:2 
1:0-Алекс Стойчев (20) 
1:1-Николай Илиев (43) 
2:1-Димитър Игнатовски (62) 
2:2-Серкан Мустафов (90) 

Дунав (Русе) - Септември (Тервел) 1:1 
1:0-Йордан Димитров (46 дузпа) 
1:1-Димитър Михалев (70) 

Рилци (Добрич) - Локомотив (Русе) отложен

3 април 2022 г., неделя, 16:00 часа: 
Устрем (Дончево) - Ботев (Нови пазар) 
Черноломец (Попово) - Доростол (Силистра)

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