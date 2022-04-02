Резултати и голмайстори от 19-ия кръг на Североизточната Трета лига
Днес се изиграха повечето от двубоите от 19-ия кръг на Североизточната Трета лига. Дунав (Русе), който доскоро беше безпогрешен в първенството, допусна второ равенство. Този път “драконите” не успяха да се справят със Септември (Тервел). Лудогорец III пък разби с 9:0 Спортист (Генерал Трошево). Ето всички резултати от днешните срещи:
Спартак II (Варна) - Черноморец (Балчик) 1:1
1:0-Калоян Янчев (13)
1:1-Иван Цачев (80)
Лудогорец III (Разград) - Спортист (Генерал Тошево) 9:0
1:0-Йоан Йорданов (4)
2:0-Йоан Йорданов (6)
3:0-Йоан Йорданов (10)
4:0-Зафер Инан (18)
5:0-Йоан Йорданов (42)
6:0-Каел Димитров (47)
7:0-Димитър Иванов (49)
8:0-Радослав Захариев (62)
9:0-Никола Тодоров (72)
Волов (Шумен) - Светкавица (Търговище) 2:2
1:0-Алекс Стойчев (20)
1:1-Николай Илиев (43)
2:1-Димитър Игнатовски (62)
2:2-Серкан Мустафов (90)
Дунав (Русе) - Септември (Тервел) 1:1
1:0-Йордан Димитров (46 дузпа)
1:1-Димитър Михалев (70)
Рилци (Добрич) - Локомотив (Русе) отложен
3 април 2022 г., неделя, 16:00 часа:
Устрем (Дончево) - Ботев (Нови пазар)
Черноломец (Попово) - Доростол (Силистра)