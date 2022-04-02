Резултати и голмайстори от 19-ия кръг на Североизточната Трета лига

Днес се изиграха повечето от двубоите от 19-ия кръг на Североизточната Трета лига. Дунав (Русе), който доскоро беше безпогрешен в първенството, допусна второ равенство. Този път “драконите” не успяха да се справят със Септември (Тервел). Лудогорец III пък разби с 9:0 Спортист (Генерал Трошево). Ето всички резултати от днешните срещи: