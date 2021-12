Катрин Тасева: Още вярвам в чудеса

Наричат я “златната усмивка” на България. Тя е едно от онези чаровни присъствия, които не могат да те оставят безпристрастен нито в жвия контакт, нито в спорта. През 2021-ва тя остави спортната си кариера зад себе си, за да поеме по нови пътища и предизвикателства…

- Коледа за теб е…

- Най-топлият празник.

- Как се промени връзката ти с Коледа през годините?

- Не се е променила, все още вярвам в чудеса.

- Кой е любимият ти коледен филм?

- “Love Actually”.

- Коя е любимата ти коледна песен?

- “All I want for Christmas is you”.

- Какво искаш да откриеш под елхата?

- Щастие!

- Ако можеше да празнуваш Коледа на някое друго място, кое би било то?

- На Коледа е най-хубаво у дома, но може би, ако трябва да избера друго друго място, то бих се спряла на Виена или някъде в планината.

- Кое е събитието, с което ще запомниш 2021-ва?

- Олимпийските игри в Токио.

- Кое беше нещото, което бе твоя движеща сила през 2021-ва?

- Трудностите, през които преминах.

- Какво мислиш да облечеш в новогодишната нощ?

- Усмивка и надежда.

- Какво очакваш от 2022-ра, в навечерието й сме?

- Очаквам да бъде изпълнена с прекрасни емоции и незабравими моменти.

Източник: списание Lilly