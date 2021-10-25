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11-те на Ботев (Пд) и Лудогорец

  • 25 октомври 2021 | 17:29
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Ясни са стартовите състави на Ботев (Пловдив) и Лудогорец, които се изправят един срещу друг в среща от 12-ия кръг на efbet Лига. Двубоят противопоставя третия и първия във временното класиране на шампионата. 

БОТЕВ - ЛУДОГОРЕЦ 0:0

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ: 

БОТЕВ ПД: Георги Аргилашки, Самуел Супрайен, Виктор Генев, Кевин Янсон, Дилан Мертенс, Емануел Току, Реда Рабей, Николай Минков, Па Конате, Тодор Неделев, Маркиньос 

Треньор: Азрудин Валентич 

ЛУДОГОРЕЦ: Кристиан Кахлина, Сисиньо, Игор Пластун, Жосуе Са, Жордан Икоко, Клод Гонзалвеш, Алекс Сантана, Доминик Янков, Мавис Чибота, Кирил Десподов, Пиерос Сотириу 

Треньор: Станислав Генчев

Гл. съдия: Георги Гинчев 
Стадион: "Ботев 1912", Коматево

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