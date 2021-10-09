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  3. Резултати и голмайстори от 8-ия кръг на Североизток

Резултати и голмайстори от 8-ия кръг на Североизток

  • 9 октомври 2021 | 19:26
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Резултати и голмайстори от 8-ия кръг на Североизток

Днес се изиграха 6 от 7-те мача от 8-ия кръг на Североизточната Трета лига. Дунав (Русе) продължава с перфектната си серия без нито една загубена точка след нова победа този път над Светкавица (Търговище). Втори остава отборът на Черноломец (Попово), който надви с минималното 1:0 Волов (Шумен). Ето всички резултати и голмайстори от днешните мачове:

Ботев (Нови пазар) - Локомотив (Русе) 2:1 
1:0-Йордан Миленов (42) 
1:1-Бисер Георгиев (60) 
2:1-Митко Митков (82) 

Спортист (Генерал Тошево) - Рилци (Добрич) 1:1 
1:0-Румен Николов (27) 
1:1-Георги Йорданов Георгиев (86) 

Септември (Тервел) - Спартак II (Варна) 2:0 
1:0-Баръш Николаев (7) 
2:0-Мартин Кирилов (28) 

Светкавица (Търговище) - Дунав (Русе) 1:2 
1:0-Любомир Михалев (30 д.) 
1:1-Йордан Димитров (51 д.) 
1:2-Преслав Петков (62) 

Волов (Шумен) - Черноломец (Попово) 0:1 
0:1-Тихомир Кънев (83) 

Доростол (Силистра) - Лудогорец III (Разград) 2:3 

10 октомври 2021 г., неделя, 16:00 часа: 
Черноморец (Балчик) - Устрем (Дончево)

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