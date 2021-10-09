Резултати и голмайстори от 8-ия кръг на Североизток

Днес се изиграха 6 от 7-те мача от 8-ия кръг на Североизточната Трета лига. Дунав (Русе) продължава с перфектната си серия без нито една загубена точка след нова победа този път над Светкавица (Търговище). Втори остава отборът на Черноломец (Попово), който надви с минималното 1:0 Волов (Шумен). Ето всички резултати и голмайстори от днешните мачове: