Резултати и голмайстори от 8-ия кръг на Североизток
Днес се изиграха 6 от 7-те мача от 8-ия кръг на Североизточната Трета лига. Дунав (Русе) продължава с перфектната си серия без нито една загубена точка след нова победа този път над Светкавица (Търговище). Втори остава отборът на Черноломец (Попово), който надви с минималното 1:0 Волов (Шумен). Ето всички резултати и голмайстори от днешните мачове:
Ботев (Нови пазар) - Локомотив (Русе) 2:1
1:0-Йордан Миленов (42)
1:1-Бисер Георгиев (60)
2:1-Митко Митков (82)
Спортист (Генерал Тошево) - Рилци (Добрич) 1:1
1:0-Румен Николов (27)
1:1-Георги Йорданов Георгиев (86)
Септември (Тервел) - Спартак II (Варна) 2:0
1:0-Баръш Николаев (7)
2:0-Мартин Кирилов (28)
Светкавица (Търговище) - Дунав (Русе) 1:2
1:0-Любомир Михалев (30 д.)
1:1-Йордан Димитров (51 д.)
1:2-Преслав Петков (62)
Волов (Шумен) - Черноломец (Попово) 0:1
0:1-Тихомир Кънев (83)
Доростол (Силистра) - Лудогорец III (Разград) 2:3
10 октомври 2021 г., неделя, 16:00 часа:
Черноморец (Балчик) - Устрем (Дончево)