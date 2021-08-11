Отложиха Арда - Лудогорец, Кабаков ще свири Локо (Сф) - ЦСКА - София

Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за четвъртия кръг в efbet Лига. Столичното дебри между Локомотив (София) и ЦСКА - София ще бъде ръководено от Георги Кабаков, който се завърна от Токио 2020. Двубоят между лидера в класирането Черно море и Локомотив (Пловдив) е поверен на Иваайло Стоянов, а Левски – Царско село ще бъде ръководен от Драгомир Драганов.

13 август, 21.00 часа



Пирин Бл - ЦСКА 1948 ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Милен Дончев Арабаджиев 4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Красимир Владимиров Миланов СН: Александър Костадинов Костадинов



14 август, 18.45 часа



Славия - Берое ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев 4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Георги Любомиров Минев СН: Йордан Костадинов Иванов



14 август, 21.00 часа



Левски - Царско село ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Христо Пламенов Хаджийски 4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мартин Емилов Венев СН: Константин Делов Писков



15 август, 18.45 часа



Локомотив Сф - ЦСКА ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков 4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Йото Валентинов Гарабедов АВАР: Драгомир Руменов Милев СН: Радан Василев Мирянов



16 август, 18.45 часа



Черно море - Локомотив Пд ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Костадин Димитров Тановчев 4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Никифор Деянов Велков СН: Антон Симеонов Генов



16 август, 21.00 часа



Ботев Вр - Ботев Пд ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Петър Велизаров Митрев 4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Георги Пламенов Тодоров СН: Кирил Петков Йорданов