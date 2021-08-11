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  3. Отложиха Арда - Лудогорец, Кабаков ще свири Локо (Сф) - ЦСКА - София

Отложиха Арда - Лудогорец, Кабаков ще свири Локо (Сф) - ЦСКА - София

  • 11 август 2021 | 16:33
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Отложиха Арда - Лудогорец, Кабаков ще свири Локо (Сф) - ЦСКА - София

Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за четвъртия кръг в efbet Лига. Столичното дебри между Локомотив (София) и ЦСКА - София ще бъде ръководено от Георги Кабаков, който се завърна от Токио 2020. Двубоят между лидера в класирането Черно море и Локомотив (Пловдив) е поверен на Иваайло Стоянов, а Левски – Царско село ще бъде ръководен от Драгомир Драганов.

13 август, 21.00 часа 

Пирин Бл - ЦСКА 1948 ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Милен Дончев Арабаджиев 4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Красимир Владимиров Миланов СН: Александър Костадинов Костадинов

14 август, 18.45 часа 

Славия - Берое ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев 4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Георги Любомиров Минев СН: Йордан Костадинов Иванов

14 август, 21.00 часа 

Левски - Царско село ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Христо Пламенов Хаджийски 4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мартин Емилов Венев СН: Константин Делов Писков

15 август, 18.45 часа 

Локомотив Сф - ЦСКА ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков 4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Йото Валентинов Гарабедов АВАР: Драгомир Руменов Милев СН: Радан Василев Мирянов

16 август, 18.45 часа 

Черно море - Локомотив Пд ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Костадин Димитров Тановчев 4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Никифор Деянов Велков СН: Антон Симеонов Генов

16 август, 21.00 часа 

Ботев Вр - Ботев Пд ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Петър Велизаров Митрев 4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Георги Пламенов Тодоров СН: Кирил Петков Йорданов

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