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Масоеро ще играе в Русия

  • 10 юли 2021 | 12:31
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Бившият защитник на Локомотив (Пловдив) Лукас Масоеро подписа двугодишен договор с ФК Нижни Новгород, след като договорът му със "смърфовете" изтече. 

"Имах страхотен сезон. В българското първенство заехме второ място, макар че не беше лесно. Освен това в Лига Европа изиграхме мач с голям клуб като Тотнъм. Чувал съм много за руския футбол. През последните години много аржентински футболисти започнаха да играят в Русия. Знам, че Нижни Новгород ще дебютира в елитната дивизия. Ще се радвам да помогна на новия си отбор. Това ще бъде сериозно предизвикателство за мен. Ще се опитвам да направя всичко по силите си, за да се покажа достойно през следващия сезон“, каза Масоеро.

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