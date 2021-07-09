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  4. Бронзов медал за Константин Костов от EП в Тбилиси

Бронзов медал за Константин Костов от EП в Тбилиси

  • 9 юли 2021 | 21:31
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Бронзов медал за Константин Костов от EП в Тбилиси

Константин Костов спечели бронзов медал от Европейското първенство по бокс за юноши и девойки в Тбилиси, Грузия. Костов изигра равностоен мач на полуфиналите в категория до 57 килограма с представителя на Русия Иван Чиндиков. 

Двубоят започна много добре за българския национал, който наложи своя стил в първия рунд. В последствие съперникът му също показа уменията си и всичко опря до последния рунд. 

Там двамата направиха равен мач, но съдиите прецениха, че Костов е бил по-пасивен и в крайна сметка присъдиха успех с 3:2 гласа за Чиндиков.

Снимка: БФ Бокс

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