Обявиха програмата на efbet Лига по дни и часове за първите четири кръга

Спортно-техническата комисия към БФС определи дните и часовете на първите четири кръга от новия сезон в efbet Лига. Първият мач ще бъде между Царско село и Черно море на 23 юли от 18:45. Двубоят между ЦСКА 1948 и ЦСКА - София пък ще се проведе в неделя (25.07) отново от 18:45 часа, а най-старото столично дерби между Левски и Славия е в събота (24.07). Ето и цялата програма за първите 4 кръга:

Историята се повтаря: ЦСКА 1948 - ЦСКА - София още в първия кръг, още две големи дербита за начало