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  3. Локомотив (ГО) започна подготовка с група от 20 футболисти

Локомотив (ГО) започна подготовка с група от 20 футболисти

  • 1 юли 2021 | 15:37
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Локомотив (ГО) започна подготовка с група от 20 футболисти

ОФК Локомотив (Горна Оряховица) започна подготовка за новото първенство с група от 20 футболисти, новите имена са: 

Иван Петков (вратар) играл в ОФК „Павликени“, Ивайло Велчев (полузащитник) играл в ОФК „Павликени“ - юноша на ОФК „Локомотив“ (ГО), Александър Узунов (полузащитник) играл в ОФК „Павликени“, Станимир Андреев (защитник) играл в ФК „Севлиево“ – юноша на ОФК „Локомотив“ (ГО). Илиян Илиев (централен защитник) играл в ФК „Локомотив 1927“ (Дряново), Али Ахмед (централен защитник) играл в ОФК „Несебър“, Явор Генчев (полузащитник) играл в ОФК „Академик“ (Свищов), Александър Узунов (полузащитник) играл в ОФК „Павликени“, Георги Колев (нападател) играл в ОФК „Академик“ (Свищов), Димитър Байдаков (нападател) играл в ФК „Етър“ II (В. Търново). Зехнур Чаушев (вратар) – юноша на ОФК „Локомотив“ (ГО), Стефан Иванов (защитник) – юноша на ОФК „Локомотив“ (ГО), Звезделин Бончев (защитник) - юноша на ОФК „Локомотив“ (ГО), 

Валентин Петров (защитник) – юноша на ОФК „Локомотив“ (ГО), Александър Краев (полузащитник) – юноша на ОФК „Локомотив“ (ГО). Владимир Янков (полузащитник) – юноша на ОФК „Локомотив“ (ГО), Тодор Бакърджиев (полузащитник) – юноша на ОФК „Локомотив“ (ГО), Николай Дочев (полузащитник) – юноша на ОФК „Локомотив“ (ГО), Кристиян Дечев (полузащитник) – юноша на ОФК „Локомотив“ (ГО), Янислав Цачев (нападател) – юноша на ОФК „Локомотив“ (ГО), Кирил Димитров (нападател) – юноша на ОФК „Локомотив“ (ГО). 

Всички юноши от изброените бяха част от отбора играл във Втора Професионална лига. Първата контрола на ОФК „Локомотив“ (ГО) ще се изиграе на 10.07.21 г. от 18:30 часа на стадион „Локомотив“, съперник ще е дублиращият отбор на ФК „Етър“ (В. Търново).

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