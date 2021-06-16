Първа тренировка на Спортист (Своге)

Oтборът на Спортист (Своге) направи първа тренировка за новия сезон във Втора професионална лига.

Спортист (Своге) уреди четири контроли

ВРАТАРИ: Стефано Кунчев, Петър Иванов

ЗАЩИТНИЦИ: Борислав Стойчев, Иво Харизанов, Богомил Богомилов, Галин Ташев, Джулио Чарлов, Владимир Сиромахов (на проби от Левски U19)

ПОЛУЗАЩИТНИЦИ: Кристиян Кочилов, Иво Михайлов, Стивън Славков, Кирил Кирилов (на проби от Септември), Стефан Стефанов (на проби от Левски U19), Тодор Найдин (на проби Левски от U19), Ивайло Христов (на проби от Левски U19)

НАПАДАТЕЛИ: Деян Христов, Кирил Янакиев, Димитър Алексиев (от Добруджа), Йордан Тодоров (на проби от Хебър), Кристиян Панчев (на проби от Славия U19)

Треньорско ръководство: Борислав Кьосев (старши треньор), Антон Пенчин (помощник треньор), Марио Александров (треньор на вратарите)

НАПУСНАЛИ ФУТБОЛИСТИ: Томи Костадинов, Айкут Рамадан, Валентин Йосков, Ваньо Иванов, Владислав Цеков, Мартин Михайлов

ЛЯТНА ПОДГОТОВКА 2021 16 юни – 6 юли – подготовка в Своге 7 юли – 17 юли – подготовка в Банско

КОНТРОЛНИ СРЕЩИ 25 юни – Монтана 30 юни – Септември София 10 юли – Марек 13 юли – ЦСКА 1948 17 юли – Вихрен Сандански