Задава се исторически мач в Куклен

Отборът на Атлетик (Куклен) е изправен пред исторически момент. За първи път в своята история "баските" ще изиграят официален домакински мач на осветление.

Червено-черните приемат Марица (Пловдив) в двубой от областния етап на турнира за Купата на Аматьорската футболна лига. Срещата започва утре (11 ноември) от 17:00 часа на градския стадион в Куклен.

"Всички на стадиона да подкрепим баските и да създадем невиждана атмосфера", призоваха по този повод от ръководството на Атлетик.

В същото време от ПФК Марица обявиха, че треньорският щаб на “жълто-сините" ще използва тази среща за обиграване на юноши.

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