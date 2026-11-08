Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гигант (Съединение)

Добри Козарев: Важна победа особено след загубата в Димитровград

  • 8 ное 2026 | 09:35
  • 382
  • 0
Добри Козарев: Важна победа особено след загубата в Димитровград

Гигант (Съединение) победи с 1:0 Загорец (Нова Загора) в мач от поредния кръг на Югоизточната Трета лига. Единственото попадение реализира Никола Гавов в заключителните минути на двубоя, а ето какво каза Добри Козарев след края на срещата.

Гигант излъга Загорец
Гигант излъга Загорец

„Равностоен мач, особено през първото полувреме. Но смятам, че ние все пак имахме по-чистите положения. През второто полувреме Мавродиев изпусна сам срещу вратаря, Аурел Мусай също имаше шанс да се разпише.

Много важна победа за нас, особено след загубата в Димитровград, където играхме слабо, въпреки че се виждаше, че нашите футболисти са по-добри от противника“, коментира Добри Козарев пред официалния сайт на Гигант (Съединение).

„Загорец е добър отбор, знаете, че през годините е един от стабилните отбори в групата, играе в почти еднакъв състав дълго време. Ако погледнете състава, Миро Миндев разполага с добри и опитни футболисти и фактът, че са на това място в момента, не отговаря на потенциала им“, добави президентът на Гигант.

„Имаме си нашите кадрови проблеми, а сега ни предстоят и мачове от турнира за Купата на Аматьорската лига. На практика сега през ноември ще изиграем най-много мачове през цялата есен“, коментира още Козарев.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Септември (Симитли) посвети победа на Хари Миленков

Септември (Симитли) посвети победа на Хари Миленков

  • 8 ное 2026 | 10:36
  • 149
  • 0
Десислав Дяков: Най-важното е, че изравнихме

Десислав Дяков: Най-важното е, че изравнихме

  • 8 ное 2026 | 09:49
  • 417
  • 0
Невен Венков: Рутинна победа

Невен Венков: Рутинна победа

  • 8 ное 2026 | 09:42
  • 368
  • 0
Иван Станчев за победата в дербито

Иван Станчев за победата в дербито

  • 8 ное 2026 | 09:33
  • 411
  • 0
Ивайло Станчев: Убедително представяне

Ивайло Станчев: Убедително представяне

  • 8 ное 2026 | 09:26
  • 423
  • 0
Ботев отбеляза 40 дни без Илиян Филипов

Ботев отбеляза 40 дни без Илиян Филипов

  • 8 ное 2026 | 09:22
  • 438
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски и ЦСКА в битка за върха

Левски и ЦСКА в битка за върха

  • 8 ное 2026 | 07:30
  • 17789
  • 75
Спартак (Варна) търси нов старт срещу Арда

Спартак (Варна) търси нов старт срещу Арда

  • 8 ное 2026 | 07:45
  • 3261
  • 5
Никола Цолов в „Гостът на Sportal.bg“

Никола Цолов в „Гостът на Sportal.bg“

  • 8 ное 2026 | 09:12
  • 1445
  • 1
Атлетико Мадрид срещу Барселона в сблъсък за първото място

Атлетико Мадрид срещу Барселона в сблъсък за първото място

  • 8 ное 2026 | 05:45
  • 5108
  • 1
Дъждът ли ще посочи победителя в Гран При на Сао Пауло?

Дъждът ли ще посочи победителя в Гран При на Сао Пауло?

  • 8 ное 2026 | 07:50
  • 5602
  • 0
Екстаз на "Ла Бомбонера"! Гол в 97-ата минута прекъсна сушата без трофей на Бока

Екстаз на "Ла Бомбонера"! Гол в 97-ата минута прекъсна сушата без трофей на Бока

  • 8 ное 2026 | 02:28
  • 15889
  • 2