Добри Козарев: Важна победа особено след загубата в Димитровград

Гигант (Съединение) победи с 1:0 Загорец (Нова Загора) в мач от поредния кръг на Югоизточната Трета лига. Единственото попадение реализира Никола Гавов в заключителните минути на двубоя, а ето какво каза Добри Козарев след края на срещата.

Гигант излъга Загорец

„Равностоен мач, особено през първото полувреме. Но смятам, че ние все пак имахме по-чистите положения. През второто полувреме Мавродиев изпусна сам срещу вратаря, Аурел Мусай също имаше шанс да се разпише.

Много важна победа за нас, особено след загубата в Димитровград, където играхме слабо, въпреки че се виждаше, че нашите футболисти са по-добри от противника“, коментира Добри Козарев пред официалния сайт на Гигант (Съединение).

„Загорец е добър отбор, знаете, че през годините е един от стабилните отбори в групата, играе в почти еднакъв състав дълго време. Ако погледнете състава, Миро Миндев разполага с добри и опитни футболисти и фактът, че са на това място в момента, не отговаря на потенциала им“, добави президентът на Гигант.

„Имаме си нашите кадрови проблеми, а сега ни предстоят и мачове от турнира за Купата на Аматьорската лига. На практика сега през ноември ще изиграем най-много мачове през цялата есен“, коментира още Козарев.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google