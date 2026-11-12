Господин Мирчев: Ще се съобразим с Гигант, но само до началото на мача

В събота, Атлетик (Куклен) приема Гигант (Съединение). Срещата е от 15-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Имам поглед върху играта на Гигант. Добри футболисти и отбор. Удоволствие за всеки треньор е да работи с такива момчета. Гигант го един от най-можещите треньори в групата. Ще се съобразим със съперника, но само до началото на мача ни. Излизаме за победа. Време е късметът да е на наша страна и да добавим три точки към актива си“, коментира пред Sportal.bg Господин Мирчев, треньор на Атлетик.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google