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Атанас Рибарски и Илия Груев застават пред медиите, националите се подготвят за сблъсъка с Исландия от Лигата на нациите
  1. Sportal.bg
  2. Атлетик (Куклен)

Господин Мирчев: Ще се съобразим с Гигант, но само до началото на мача

  • 12 ное 2026 | 17:38
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Господин Мирчев: Ще се съобразим с Гигант, но само до началото на мача

В събота, Атлетик (Куклен) приема Гигант (Съединение). Срещата е от 15-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Имам поглед върху играта на Гигант. Добри футболисти и отбор. Удоволствие за всеки треньор е да работи с такива момчета. Гигант го един от най-можещите треньори в групата. Ще се съобразим със съперника, но само до началото на мача ни. Излизаме за победа. Време е късметът да е на наша страна и да добавим три точки към актива си“, коментира пред Sportal.bg Господин Мирчев, треньор на Атлетик.  

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