Гигант печели служебно за купата на АФЛ

Гигант (Съединение) спечели със служебен резултат – 3:0 над Секирово (Раковски), четвъртфинала на Област Пловдив от турнира за купата на Аматьорската лига. Това е решението на Зоналния съвет на БФС-Пловдив. До него се стигна, след като от Секирово са уведомили пловдивската футболна централа, че отказват участие в турнира. Въпросният двубой в Съединение трябваше да се проведе утре, 11 ноември от 18:30 часа. Така Гигант продължава на полуфиналите, където очаква победителя от мача Атлетик (Куклен) - Марица (Пловдив).

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