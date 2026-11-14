Халф на Етър се контузи сериозно

Етър получи неприятни новини около състоянието на Стефан Трайков. Футболистът е с контузия в коляното, която се оказа по-сериозна от първоначалните очаквания и може да го извади от игра за продължителен период.

Травмата на външния халф е получена по време на двубоя срещу Монтана, завършил 1:1. Трайков вече е преминал изследване с ядрено-магнитен резонанс, а в неделя му предстои консултация с д-р Виктор Точков. След нея ще стане ясно колко време ще продължи възстановяването му и дали ще се наложи хирургическа интервенция.

Междувременно великотърновци се подготвят за гостуването си на Добруджа в неделя. "Болярите" ще търсят трите точки в Добрич, за да прекъснат серията без победа след равенството с Монтана. В двубоя няма да може да участва и защитникът Анастас Пемперски, който е наказан за една среща заради натрупани жълти картони. Неговото място в отбраната вероятно ще бъде заето от Мартин Николов или Мартин Борисов.

Старши треньорът на Етър Иван Иванов не скри разочарованието си от допусканите грешки и призова за повече работа и концентрация. "Правим много елементарни грешки, което не отговаря на отбор с амбициите към челните места. Това означава, че имаме твърде много да работим", каза Иван Иванов.

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