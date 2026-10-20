Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Турция

Легенда на Бешикташ оглави Турция

  • 20 окт 2026 | 20:50
  • 2171
  • 0
Легенда на Бешикташ оглави Турция

Серген Ялчън официално бе назначен за селекционер на националния отбор на Турция. 53-годишният специалист ще подпише четиригодишен договор с турската футболна федерация, след като замени уволнения Винченцо Монтела. Ялчън за първи път в кариерата си ще води представителния тим на страната, а още в първото си изявление подчерта колко важна е новата му работа.

Изненада: Легенда на Бешикташ е новият фаворит за следващ селекционер на Турция
Изненада: Легенда на Бешикташ е новият фаворит за следващ селекционер на Турция

„Това е много важна задача. Националният отбор е над всичко. Това е мястото, на което всеки треньор иска да бъде. Да бъда селекционер на народа е нещо прекрасно. За мен това е повод за гордост и щастие. Надявам се, с подкрепата на всички, да ни очаква успешен период начело на националния отбор“, заяви Ялчън. Той разкри и че финансовите условия не са били водещи в преговорите: „Дори не обсъждах заплатата си. Когато става въпрос за националния отбор, парите губят значението си и остават на заден план.“

Като треньор най-големият успех на специалиста е с Бешикташ, с който спечели титлата в турското първенство и Купата на Турция през сезон 2020/21. Като футболист той има 37 мача за националния отбор и участва на европейските първенства през 1996 и 2000 година.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Манчестър Сити 1:0 АЕК, Андерсън откри резултата

Манчестър Сити 1:0 АЕК, Андерсън откри резултата

  • 20 окт 2026 | 22:00
  • 1842
  • 1
Ливърпул 0:1 Виляреал, гостите поведоха след груба грешка на Ван Дайк

Ливърпул 0:1 Виляреал, гостите поведоха след груба грешка на Ван Дайк

  • 20 окт 2026 | 21:10
  • 2486
  • 7
ПСЖ 0:0 Барселона, мачът започна с греда за домакините

ПСЖ 0:0 Барселона, мачът започна с греда за домакините

  • 20 окт 2026 | 22:00
  • 5863
  • 30
Бивш халф на Милан и Манчестър Сити огорчи Марин Петков и компания в края

Бивш халф на Милан и Манчестър Сити огорчи Марин Петков и компания в края

  • 20 окт 2026 | 20:45
  • 1017
  • 0
Емери няма да може да разчита на двама основни играчи за известно време

Емери няма да може да разчита на двама основни играчи за известно време

  • 20 окт 2026 | 20:38
  • 718
  • 0
Защитник на Бетис съди блогър за обиди

Защитник на Бетис съди блогър за обиди

  • 20 окт 2026 | 20:13
  • 1942
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 20 окт 2026 | 06:30
  • 272116
  • 79
ПСЖ 0:0 Барселона, мачът започна с греда за домакините

ПСЖ 0:0 Барселона, мачът започна с греда за домакините

  • 20 окт 2026 | 22:00
  • 5863
  • 30
Ливърпул 0:1 Виляреал, гостите поведоха след груба грешка на Ван Дайк

Ливърпул 0:1 Виляреал, гостите поведоха след груба грешка на Ван Дайк

  • 20 окт 2026 | 21:10
  • 2486
  • 7
Манчестър Сити 1:0 АЕК, Андерсън откри резултата

Манчестър Сити 1:0 АЕК, Андерсън откри резултата

  • 20 окт 2026 | 22:00
  • 1842
  • 1
Николай Бодуров: Гиздол върна страстта в ЦСКА

Николай Бодуров: Гиздол върна страстта в ЦСКА

  • 20 окт 2026 | 16:07
  • 17745
  • 28
Балкан даде отпор, но не успя да се справи с Лиеткабелис

Балкан даде отпор, но не успя да се справи с Лиеткабелис

  • 20 окт 2026 | 20:58
  • 7109
  • 17