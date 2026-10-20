Легенда на Бешикташ оглави Турция

Серген Ялчън официално бе назначен за селекционер на националния отбор на Турция. 53-годишният специалист ще подпише четиригодишен договор с турската футболна федерация, след като замени уволнения Винченцо Монтела. Ялчън за първи път в кариерата си ще води представителния тим на страната, а още в първото си изявление подчерта колко важна е новата му работа.

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„Това е много важна задача. Националният отбор е над всичко. Това е мястото, на което всеки треньор иска да бъде. Да бъда селекционер на народа е нещо прекрасно. За мен това е повод за гордост и щастие. Надявам се, с подкрепата на всички, да ни очаква успешен период начело на националния отбор“, заяви Ялчън. Той разкри и че финансовите условия не са били водещи в преговорите: „Дори не обсъждах заплатата си. Когато става въпрос за националния отбор, парите губят значението си и остават на заден план.“

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda A Millî Takımımızın teknik direktörlüğü görevine Sergen Yalçın'ın getirilmesini kararlaştırdı. 53 yaşındaki teknik adam ve ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalanacak. 5 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Sergen Yalçın, altyapısında futbola başladığı Beşiktaş’ta profesyonel oldu. Siyah-beyazlı takımda sergilediği performansla Türk futbolunun öne çıkan yetenekleri arasında yer alan Yalçın, futbolculuk kariyeri boyunca İstanbulspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor formalarını da giydi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinde oynayan ilk futbolcu ünvanını kazandı. Kariyerinin son dönemlerini Etimesgut Şekerspor ve Eskişehirspor'da geçiren Yalçın; futbolculuğu döneminde Beşiktaş ile 4 lig ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray’da da 2 lig, bir de Türkiye Kupası’nı kazandı. 1993 Akdeniz Oyunları’nda şampiyon olan Ümit Millî Takımımızın kadrosunda yer alan Sergen Yalçın, A Millî Takım’daki ilk maçına ise 31 Ağustos 1994 tarihinde çıktı. 37 kez millî olan ve 5 gole imza atan Yalçın, 1996 ve 2000 Avrupa Şampiyonası’nda da forma giydi. Oyunculuk döneminde elde ettiği başarıların ardından teknik direktör olarak Türk futboluna hizmet etmeyi sürdüren Sergen Yalçın, Beşiktaş altyapısında başladığı antrenörlük kariyerine Gaziantepspor (2 kez), Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş (2 kez) ve Antalyaspor’da devam etti. Yalçın, 2020/21 sezonunda ilk kez yönettiği Beşiktaş’ı Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğuna taşıdı. Bu başarısıyla, Beşiktaş’ın tarihinde Süper Lig'de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ilk ve tek isim oldu. Sergen Yalçın, kariyerinde yeni bir sayfa açarak kulüp düzeyinde edindiği tecrübeyi, Ay-Yıldızlı ekibimize aktaracak ve bundan böyle A Millî Futbol Takımımızın başarısı için çalışacak. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Yalçın'a yeni görevinde başarılar diliyor, bu kararın ülkemiz ve A Millî Takımımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. — TFF (@TFF_Org) October 20, 2026

Като треньор най-големият успех на специалиста е с Бешикташ, с който спечели титлата в турското първенство и Купата на Турция през сезон 2020/21. Като футболист той има 37 мача за националния отбор и участва на европейските първенства през 1996 и 2000 година.

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Снимки: Gettyimages