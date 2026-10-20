Легенда на Бешикташ оглави Турция

Серген Ялчън официално бе назначен за селекционер на националния отбор на Турция. 53-годишният специалист ще подпише четиригодишен договор с турската футболна федерация, след като замени уволнения Винченцо Монтела. Ялчън за първи път в кариерата си ще води представителния тим на страната, а още в първото си изявление подчерта колко важна е новата му работа.
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„Това е много важна задача. Националният отбор е над всичко. Това е мястото, на което всеки треньор иска да бъде. Да бъда селекционер на народа е нещо прекрасно. За мен това е повод за гордост и щастие. Надявам се, с подкрепата на всички, да ни очаква успешен период начело на националния отбор“, заяви Ялчън. Той разкри и че финансовите условия не са били водещи в преговорите: „Дори не обсъждах заплатата си. Когато става въпрос за националния отбор, парите губят значението си и остават на заден план.“
Като треньор най-големият успех на специалиста е с Бешикташ, с който спечели титлата в турското първенство и Купата на Турция през сезон 2020/21. Като футболист той има 37 мача за националния отбор и участва на европейските първенства през 1996 и 2000 година.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages