Окох след обрата срещу Арда: Борихме се като едно, срещу Черно море ще бъде битка

Авторът на два гола за Спартак (Варна) при победата с 3:2 над Арда Чидера Окох сподели мнението си след двубоя. Нападателят подчерта, че отборът е запазил вярата си в успеха дори при изоставането с 0:2, и отправи поглед към предстоящото дерби с Черно море.

„Борихме се като едно. Знаем, че сме в трудна ситуация. В последните два мача не успяхме да спечелим, а в последния дори допуснахме доста попадения. Дори когато изоставахме с 0:2, знаехме, че трябва да опитаме да се преборим за победата“, заяви Окох.

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„Във всеки един момент от сезона се опитвам да помагам на тима. Да, имах и късмет, но когато получих топката, имах желанието и знаех, че ще стрелям“, добави нападателят.

„И днес имахме двубоя срещу Черно море в мислите си. Срещу тях ще бъде битка и ще се опитаме да спечелим“, завърши Окох.

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