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Отстраненият от Спартак (Вн) Грънчов: Аз предател? Никога!

  • 10 ное 2026 | 11:30
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Отстраненият от Спартак (Вн) Грънчов: Аз предател? Никога!

Централният защитник Ангел Грънчов, който се раздели със Спартак (Варна) преди дни, излезе с емоционална публикация в социалните мрежи, за да обясни как се чувства. „Обвинен, очернен и изхвърлен… Така завършва моят път в този славен отбор“, започна Грънчов.

Спартак (Варна) се раздели с Грънчов и Чунчуков
Спартак (Варна) се раздели с Грънчов и Чунчуков

В няколко периода на стадион „Спартак“, юношата на ЦСКА има точно 100 мача, в които е вкарал 2 гола, направил е пет асистенции и е получил 30 жълти картона, без нито един червен. Един от головете му обаче е в градското дерби е срещу Черно море (Варна), като кадърът от радостта му е на видно място в профилите му.

„Може би в очите на хората съм всякакъв - и всеки има право на мнение. Но предател? Никога!“, гарантира централният бранител, който в доста мачове беше и капитан на отбора. Всъщност той и централният нападател Цветелин Чунчуков най-напред бяха отстранени временно от състава с мотивировката „заради установени нарушения на вътрешния правилник на клуба“.

Сега двамата футболисти стават свободни агенти, но ще трябва да изчакат зимния трансферен период, за да си намерят нови отбори.

Ето и текстът на Грънчов, публикуван в интернет:

"100 мача... капчица в огромното море от историята на Спартак Варна. Обвинен, очернен и изхвърлен.
Така завършва моят път в този славен отбор.
Може би в очите на хората съм всякакъв - и всеки има право на мнение. Но предател? Никога!
Останах, когато беше трудно, въпреки че можех да отида на по-добро място. Поне така смятаха мнозина. Върнах се, когато беше най-тежко: с висящ лиценз и отбор, събран в последния момент, сякаш му беше отредено да бъде "боксова круша".
Вярата, любовта и непримиримият дух бяха стълбовете, на които се уповавах. И накрая успяхме.
Благодаря за всичко! Довиждане и до нови срещи!
Бог пред нас, а ние след Него!".

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