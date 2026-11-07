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Щутгарт страда, но спря серията на Вердер и Фюлкруг

  • 7 ное 2026 | 21:41
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Щутгарт страда, но спря серията на Вердер и Фюлкруг

Щутгарт победи с 1:0 Вердер (Бремен) в интересен мач от 9-тия кръг на Бундеслигата. Единственото попадение в двубоя отбеляза Максимилиан Мителщет (7‘), като швабите до голяма степен спечелиха заради силното си начало. През втората част Вердер бе по-добрият отбор, но този път нито голмайсторът Никлас Фюлкруг, нито неговите съотборници не успяха да се разпишат.

Така Щутгарт записа втора поредна победа и се изкачи на 10-о място с 12 точки. Вердер бе натрупал серия от 7 поредни срещи без загуба, на която сега бе сложен край. Бременци заемат 5-а позиция с 15 пункта.

Още в 7-ата минута Щутгарт поведе. Гриша Прьомел подаде успореден на голлинията пас и намери в наказателното поле Максимилиан Мителщет, който с бомбен удар не остави никакви шансове на естонския страж на гостите Карл Хайн – 1:0. Швабите продължиха да играят по-добре и можеха да удвоят тринадесет минути по-късно, когато Крис Фюрих стреля опасно от границата на наказателното поле, но топката мина над вратата на гостите. В 28-ата минута пък Хайн трябваше да избива в корнер изстрел на Билал Ел Ханус.

През втората част обаче Вердер вдигна оборотите и натисна съперника си. Тук се прояви стражът на домакините Денис Займен, който се намеси на два пъти добре - първо при шут на Ерен Динкчи от границата на наказателното поле след пряк свободен удар, а след това и при удар на нидерландеца Юри Регеер от близко разстояние. Вратарят на Вердер Хайн също имаше добра намеса и в 58-ата минута попречи на Мителщет да отбележи втори гол след добре изработена комбинация при корнер. Двадесетина минути по-късно вратарят на Щутгарт пак се отличи и спаси много опасен изстрел на Людовит Рейс от наказателното поле. Така швабите удържаха победата и се поздравиха с трите точки.

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Снимки: Imago

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