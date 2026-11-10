Обявиха Месут Йозил за враг на Украйна

Месут Йозил се превърна в неочакван съюзник на Русия, а украинските медии съобщават, че той е вписан в базата данни „Миротворец“. Така бившата звезда на Реал Мадрид и Арсенал бе официално обявена за враг на Украйна.

Той е известен с противоречивите си възгледи и познанства, които не се нравят на всеки. Наскоро той изненада футболния свят, като призова ФИФА за еднакво отношение към клубовете. Бившият плеймейкър разкритикува централата за прилагането на двоен аршин и се застъпи за наказаните руски отбори.

„Футболът винаги е носил мир. Ако оставим настрана въпросите за раса и религия, спортната общност винаги е обединявала хората. Както знаете, ФИФА не наложи ембарго на израелските отбори, докато на руските го направи“, заяви Йозил.

„Бих искал да се обърна към ФИФА: крайно време е да се спре с двойните стандарти и към всички да се подхожда по един и същи начин. Затова още веднъж благодаря за организирането на това събитие“, каза 38-годишният бивш футболист по време на изявата си в Истанбул по повод приятелския мач между ветераните на Истанбул Башакшехир и Зенит Санкт Петербург (3:2).

С тези си думи Йозил си спечели врагове в Украйна, а местните медии съобщават, че той е бил включен в базата данни „Миротворец“. Става дума за украинска неправителствена организация, чийто сайт събира и публикува данни за лица, смятани за „врагове на Украйна“.

Йозил, бивш германски национал и световен шампион от 2014 година, се прослави като изключителен плеймейкър в Шалке 04, Вердер Бремен, Реал Мадрид и Арсенал, с който спечели три пъти ФА Къп, а с „белите“ от “Бернабеу” триумфира в Ла Лига.

Той сложи официален край на състезателната си кариера през март 2023 година след престой във Фенербахче и Истанбул Башакшехир.

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