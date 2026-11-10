Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Германия

Обявиха Месут Йозил за враг на Украйна

  • 10 ное 2026 | 12:58
  • 1029
  • 5
Обявиха Месут Йозил за враг на Украйна

Месут Йозил се превърна в неочакван съюзник на Русия, а украинските медии съобщават, че той е вписан в базата данни „Миротворец“. Така бившата звезда на Реал Мадрид и Арсенал бе официално обявена за враг на Украйна.

Той е известен с противоречивите си възгледи и познанства, които не се нравят на всеки. Наскоро той изненада футболния свят, като призова ФИФА за еднакво отношение към клубовете. Бившият плеймейкър разкритикува централата за прилагането на двоен аршин и се застъпи за наказаните руски отбори.

„Футболът винаги е носил мир. Ако оставим настрана въпросите за раса и религия, спортната общност винаги е обединявала хората. Както знаете, ФИФА не наложи ембарго на израелските отбори, докато на руските го направи“, заяви Йозил.

„Бих искал да се обърна към ФИФА: крайно време е да се спре с двойните стандарти и към всички да се подхожда по един и същи начин. Затова още веднъж благодаря за организирането на това събитие“, каза 38-годишният бивш футболист по време на изявата си в Истанбул по повод приятелския мач между ветераните на Истанбул Башакшехир и Зенит Санкт Петербург (3:2).

С тези си думи Йозил си спечели врагове в Украйна, а местните медии съобщават, че той е бил включен в базата данни „Миротворец“. Става дума за украинска неправителствена организация, чийто сайт събира и публикува данни за лица, смятани за „врагове на Украйна“.

Йозил, бивш германски национал и световен шампион от 2014 година, се прослави като изключителен плеймейкър в Шалке 04, Вердер Бремен, Реал Мадрид и Арсенал, с който спечели три пъти ФА Къп, а с „белите“ от “Бернабеу” триумфира в Ла Лига.

Той сложи официален край на състезателната си кариера през март 2023 година след престой във Фенербахче и Истанбул Башакшехир.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Седмица след позорното 1:9: Ланс направи логичното с треньора

Седмица след позорното 1:9: Ланс направи логичното с треньора

  • 10 ное 2026 | 13:26
  • 323
  • 0
През януари ще има поне три кандидата за Субименди

През януари ще има поне три кандидата за Субименди

  • 10 ное 2026 | 13:07
  • 539
  • 0
Астън Вила удължи договора на Линдельоф

Астън Вила удължи договора на Линдельоф

  • 10 ное 2026 | 12:42
  • 481
  • 0
Евертън проучва възможността да върне Де Бройне в Премиър лийг през януари

Евертън проучва възможността да върне Де Бройне в Премиър лийг през януари

  • 10 ное 2026 | 12:29
  • 654
  • 2
Новите голови сензации в Европа: Реалност или временен блясък са постиженията на Синайоко и Забири?

Новите голови сензации в Европа: Реалност или временен блясък са постиженията на Синайоко и Забири?

  • 10 ное 2026 | 12:29
  • 694
  • 0
Отлична новина: Компани се завърна на базата на Байерн

Отлична новина: Компани се завърна на базата на Байерн

  • 10 ное 2026 | 12:21
  • 1235
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

  • 10 ное 2026 | 11:14
  • 11046
  • 40
Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

  • 10 ное 2026 | 12:08
  • 3623
  • 0
Защитник на Левски получи предупредителен сигнал

Защитник на Левски получи предупредителен сигнал

  • 10 ное 2026 | 09:01
  • 15744
  • 4
Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

  • 10 ное 2026 | 09:32
  • 10787
  • 19
Балкан гони втора победа в ЕвроКъп, този път срещу звездния ПАОК

Балкан гони втора победа в ЕвроКъп, този път срещу звездния ПАОК

  • 10 ное 2026 | 07:22
  • 7522
  • 8
Следващият съперник на Левски в Лига Европа отново ще търпи тежки удари от финансовите регулатори

Следващият съперник на Левски в Лига Европа отново ще търпи тежки удари от финансовите регулатори

  • 10 ное 2026 | 04:29
  • 22043
  • 20