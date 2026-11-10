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БФС изказва съболезнования на близките на загиналите на АМ "Тракия"

  • 10 ное 2026 | 15:37
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БФС изказва съболезнования на близките на загиналите на АМ "Тракия"

От Българския футболен съюз изказаха съболезнования на загиналите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия".

"Българският футболен съюз изразява своите най-искрени съболезнования към семействата и близките на загиналите при тежките пътни инциденти на автомагистрала "Тракия" днес. В този трагичен момент футболната общност е съпричастна към болката на всички засегнати от трагедията. 

Пожелаваме сили и кураж на близките на жертвите, както и бързо и пълно възстановяване на всички пострадали. Отправяме молба към всеки, който има възможност, да дари кръв в кръвния център на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" в Сливен", написаха от футболната централа.

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