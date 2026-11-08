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Хофенхайм нанесе нова загуба на Шалке

  • 8 ное 2026 | 22:54
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Хофенхайм нанесе нова загуба на Шалке

Хофенхайм се наложи с 2:1 пред собствена публика срещу Шалке 04 в последен мач от деветия кръг ма Бундеслига. Фисник Аслани изведе домакините напред още в 10-ата минута на срещата, а малко повече от четвърт час след това Тим Лемперле реализира втория гол във вратата на отбора от Герзенкирхен след подаване на Аслани.

Хофе пропусна множество чисти голови положения и не успя да направи превъзходството си още по-сериозно, а Шалке дори достигна до почетен гол в 81-вата минута чрез Чуквубуике Адаму.

В добавените девет минути отборът домакин на два пъти не успя да вкара трето попадение в мача.

Хофенхайм заема девето място в германското първенство с 12 точки, докато Шалке продължава да бъде в зоната на изпадащите със само 6 пункта.

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Снимки: Gettyimages

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